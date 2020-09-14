Турция придумала способ убедить население отнести золото «из-под матрасов» в банки

Турция ради привлечения золота из сбережений граждан в финансовую систему страны решила изменить правила его размещения в банках. Об этом сообщает Bloomberg.

Турция придумала способ убедить население отнести золото «из-под матрасов» в банки
Фото: forbes.ru

«Под матрасами» у населения скрываются крайне обширные запасы — порядка 40% ВПП страны, пишет агентство. Страна не впервые пытается убедить население разместить золото в банках, но пока что попытки были скорее неудачными: за последние 10 лет в банки принесли около 100 тонн золота из 5000 тонн, которые остаются у людей, утверждает Bloomberg.

Что изменили

Казначейство Турции и Стамбульский золотопромышленный завод внесли два ключевых изменения в текущие положения о золоте.

Во-первых, людям позволят забирать размещенное в банках золото именно в виде металла, утверждает гендиректор завода Айсен Эсен. Сейчас банки выдают его эквивалент деньгами по текущей стоимости.

Кроме того, привлекать золото у населения разрешат ограниченному кругу ювелиров, которые станут посредниками между людьми и банками. У ювелиров в Турции более значительный охват населения, чем у банков: они часто проводят «дни золота», когда люди приносят свои украшения для оценки экспертами, указывает Bloomberg.

Турция — один из крупнейших покупателей золота в мире, люди используют металл как защиту от инфляции, а также в качестве подарков — например, на свадьбах. Кроме того, золото используют, чтобы оплачивать аренду на Большом базаре в Стамбуле, одном из старейших крытых рынков в мире, пишет Bloomberg.

Что с запасами

Запасы золота Турции увеличились в этом году, поскольку спрос на золото увеличился из-за дешевеющих денег — турецкой лиры. В августе торговый дефицит Турции оказался максимальным за два года: импорт золота вырос в пять раз, пишет Bloomberg. Он не уточняет, в сравнении с каким периодом поставки золота показали такой рост.

«Несмотря на периодические подъемы и падения, мы видим, что вкладчики постоянно покупают золото. Мы сосредоточились на номинированных в золоте продажах, чтобы привлечь в финансовую систему сбережения, которые сейчас вне ее, так называемые сбережения под матрасом», — пояснил Bloomberg министр финансов страны Берат Албраяк.

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