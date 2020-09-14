Количество публичных акционерных обществ сократилось на 14% за год — Госстат

По состоянию на 1 сентября количество публичных акционерных обществ в Украине сократилось до 1 310, или на 13,9% по сравнению с 1 сентября 2019 года. Об этом сообщает Госстат, передает Укринформ.

Количество публичных акционерных обществ сократилось на 14% за год — Госстат
Фото: bux-wm.do.am

Сколько каких предприятий в Украине

На 1 сентября 2020 года в Украине насчитывалось 1 310 публичных акционерных обществ, на 13,9% меньше, чем на 1 сентября 2019 года.

Также за указанный период количество государственных предприятий уменьшилось на 1,5% (до 3 725), иностранных предприятий — на 0,8% (до 628), кредитных союзов — на 0,8% (до 1 056), частных предприятий — на 0,1% (до 199 966).

Количество частных акционерных обществ за период с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года увеличилось на 0,3% (до 5 390), обществ с ограниченной ответственностью — на 5,8% (до 694 271), фермерских хозяйств — на 2, 5% (до 47 534), коммунальных предприятий — на 6,0% (до 14 182), кооперативов — на 1,8% (до 28 358), объединений совладельцев многоквартирных домов — на 8,5% (до 34 128).

Количество товарных бирж (621), негосударственных пенсионных фондов (75) за указанный период осталось неизменным.

Напомним

  • Ранее экс-министр экономики Тимофей Милованов предположил, сколько людей в Украине останется без работы в результате кризиса. По его подсчетам, от 170 до 500 тыс. человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Семья Суркисов стала полноценным владельцем А-БанкаСемья Суркисов стала полноценным владельцем А-Банка
“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”
Южный ГОК увеличил выпуск концентратаЮжный ГОК увеличил выпуск концентрата
Магазины B2B Jewelry продолжают работать. В СБУ объяснили причинуМагазины B2B Jewelry продолжают работать. В СБУ объяснили причину
Приватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллионаПриватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллиона
Блок рекламы


Похожие новости
Строительство жилья в Киеве сократилось почти в 6 разСтроительство жилья в Киеве сократилось почти в 6 раз
Госстат: Капитальные инвестиции в экономику Украины сократились на 30%Госстат: Капитальные инвестиции в экономику Украины сократились на 30%
Forbes: Состояние Трампа сократилось за год на $600 миллионовForbes: Состояние Трампа сократилось за год на $600 миллионов
Количество официальных безработных в Украине выросло на 73%Количество официальных безработных в Украине выросло на 73%
Госстат: Украина потеряла 70 миллиардов капитальных инвестицийГосстат: Украина потеряла 70 миллиардов капитальных инвестиций
В Украине объемы и количество операций по снятию наличных падают — НБУВ Украине объемы и количество операций по снятию наличных падают — НБУ
Китай закупил рекордное количество рудыКитай закупил рекордное количество руды
Благосостояние жителей Нью-Йорка сократилось. Город за полгода потерял более 30 000 миллионеровБлагосостояние жителей Нью-Йорка сократилось. Город за полгода потерял более 30 000 миллионеров
В украинских ПХГ находится рекордное количество газаВ украинских ПХГ находится рекордное количество газа
Количество угольных электростанций в мире впервые уменьшилосьКоличество угольных электростанций в мире впервые уменьшилось
Последние новости
Подгружаем последние новости