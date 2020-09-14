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2020-09-14
НБУ выдал семи банкам рефинанс на длительный срок
Национальный банк на аукционе по рефинансированию на срок от года до пяти лет в пятницу удовлетворил заявки семи банков на 1 млрд 908 млн грн под 6% годовых. Об этом
Фото: nv.ua
Начиная с 8 мая, регулятор провел пять таких тендеров на общую сумму около 16,37 млрд грн.
Кроме того, начиная с 30 апреля, НБУ провел 17 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 16,16 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.
Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте Нацбанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 18 сентября.
Напомним
- 31 августа Национальный банк удовлетворил заявки трех банков на рефинансирование сроком на 84 дня на общую сумму 930 млн грн по процентной ставке 6% годовых.
- 21 августа Национальный банк предоставил Авангард Банку 60 млн грн рефинансирования под 6% на срок до 84 дней.
- 17 августа НБУ рефинансировал банков на 4,7 млрд грн. Большая часть ушла в Укрэксимбанк.