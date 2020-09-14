НБУ выдал семи банкам рефинанс на длительный срок

Национальный банк на аукционе по рефинансированию на срок от года до пяти лет в пятницу удовлетворил заявки семи банков на 1 млрд 908 млн грн под 6% годовых. Об этом сообщает сайт НБУ.

Фото: nv.ua

Начиная с 8 мая, регулятор провел пять таких тендеров на общую сумму около 16,37 млрд грн.

Кроме того, начиная с 30 апреля, НБУ провел 17 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 16,16 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте Нацбанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 18 сентября.

Напомним