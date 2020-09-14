Табачная монополия. «Тедис» полностью погасил штраф АМКУ

Крупнейший дистрибьютор сигарет, компания «Тедис Украина», оплатила 131 млн грн штрафа Антимонопольному комитету (АМКУ), наложенного на компанию в декабре 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Интерфакс-Украина.

Табачная монополия. «Тедис» полностью погасил штраф АМКУ
Фото: kurs.com.ua

Во избежание пени

10 сентября Северный апелляционный хозяйственный суд Киева принял решение закрыть производство по делу об обжаловании решения АМКУ от декабря 2016 года о наложении на «Тедис Украина» штрафа более чем на 431 млн грн.

В ответ на данное решение в «Тедис Украина» заявили, что компания оплатит 131 млн грн штрафа во избежание пени и продолжит отстаивать свою позицию в суде.

Суммарный штраф был на 431 млн грн, но львиную долю – 300 млн грн – компания перечислила в государственный бюджет еще в 2017 году.

Накануне, 14 августа, Хозяйственный суд отказал в ходатайстве Антимонопольному комитету об аресте счетов на сумму штрафа 6,5 млрд грн с «Тедис Украина» и четырех других табачных производителей. Арест счетов мог поставить под угрозу нормальное функционирование больших компаний и негативно сказаться на налоговых поступлениях в госбюджет.

Предыстория

  • В октябре 2019 года АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн на табачного дистрибьютора «Тедис» и четырех крупнейших производителей сигарет за сговор, в результате которого «Тедис» монополизировал рынок дистрибуции табачный изделий.
  • Производители сигарет Филип Моррис, Джей Ти Интернешнл, Империал Тобакко Продакшн и Бритиш Американ Тобакко (Прилуки) заявляли ранее о намерении обжаловать штраф в суде.
  • 13 августа JTI Украина проиграла суд в споре с Антимонопольным комитетом по делу о нарушении конкурентного законодательства и многомиллионном штрафе. Аналогичные суды уже проиграли три конкурента JTI Украина.

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