Табачная монополия. «Тедис» полностью погасил штраф АМКУ

Крупнейший дистрибьютор сигарет, компания «Тедис Украина», оплатила 131 млн грн штрафа Антимонопольному комитету (АМКУ), наложенного на компанию в декабре 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Интерфакс-Украина.

Фото: kurs.com.ua

Во избежание пени

10 сентября Северный апелляционный хозяйственный суд Киева принял решение закрыть производство по делу об обжаловании решения АМКУ от декабря 2016 года о наложении на «Тедис Украина» штрафа более чем на 431 млн грн.

В ответ на данное решение в «Тедис Украина» заявили, что компания оплатит 131 млн грн штрафа во избежание пени и продолжит отстаивать свою позицию в суде.

Суммарный штраф был на 431 млн грн, но львиную долю – 300 млн грн – компания перечислила в государственный бюджет еще в 2017 году.

Накануне, 14 августа, Хозяйственный суд отказал в ходатайстве Антимонопольному комитету об аресте счетов на сумму штрафа 6,5 млрд грн с «Тедис Украина» и четырех других табачных производителей. Арест счетов мог поставить под угрозу нормальное функционирование больших компаний и негативно сказаться на налоговых поступлениях в госбюджет.

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