Киев потерял $45 миллионов прямых инвестиций с 2017 года

С 2017 по 2019 год Киев потерял $45 млн прямых инвестиций. Об этом сообщает Главное управление статистики в Киеве , передает издание Inventure.

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Как сократились инвестиции

С 2017 по 2019 годы объем прямых инвестиций снизился с $283 млн до $238 млн.

Для сравнения: в 2010 году прямые инвестиции в Киев составили $613 млн, в 2011-м – $623 млн, в 2012-м – $667 млн, в 2013-м и 2014 годах – около $700 млн.

Капитальные инвестиции в Киеве также критически снизились – на 40%. Хотя, по данным Госстата, столица и область по-прежнему остаются лидерами по

объемам капитальных инвестиций.

В целом существенный отток инвестиций из столицы начался в 2015 году. Показатель ежегодно снижался, вплоть до 2019 года.

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