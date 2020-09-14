Киев потерял $45 миллионов прямых инвестиций с 2017 года

С 2017 по 2019 год Киев потерял $45 млн прямых инвестиций. Об этом сообщает Главное управление статистики в Киеве, передает издание Inventure.

Киев потерял $45 миллионов прямых инвестиций с 2017 года
Фото: unian.ua

Как сократились инвестиции

С 2017 по 2019 годы объем прямых инвестиций снизился с $283 млн до $238 млн.

Для сравнения: в 2010 году прямые инвестиции в Киев составили $613 млн, в 2011-м – $623 млн, в 2012-м – $667 млн, в 2013-м и 2014 годах – около $700 млн.

Капитальные инвестиции в Киеве также критически снизились – на 40%. Хотя, по данным Госстата, столица и область по-прежнему остаются лидерами по
объемам капитальных инвестиций.

В целом существенный отток инвестиций из столицы начался в 2015 году. Показатель ежегодно снижался, вплоть до 2019 года.

Ранее сообщалось

  • Киев оказался в группе городов с низким индексом конкурентоспособности (21 место, 44,1 балла), куда также вошли Черкассы, Полтава, Запорожье, Одесса и Херсон.
  • Ивано-Франковск занял первое место в рейтинге лучших городов для ведения бизнеса в Украине по версии Forbes. Рейтинг опубликован в сентябрьском выпуске журнала.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Семья Суркисов стала полноценным владельцем А-БанкаСемья Суркисов стала полноценным владельцем А-Банка
“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”
Южный ГОК увеличил выпуск концентратаЮжный ГОК увеличил выпуск концентрата
Магазины B2B Jewelry продолжают работать. В СБУ объяснили причинуМагазины B2B Jewelry продолжают работать. В СБУ объяснили причину
Приватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллионаПриватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллиона
Блок рекламы


Похожие новости
Строительство жилья в Киеве сократилось почти в 6 разСтроительство жилья в Киеве сократилось почти в 6 раз
НБУ прогнозирует рост инфляции до конца годаНБУ прогнозирует рост инфляции до конца года
На Кубе проведут первую после революции 1959 года денежную реформуНа Кубе проведут первую после революции 1959 года денежную реформу
“Контактному центру Киева” за 3 млн гривен помогут принимать звонки“Контактному центру Киева” за 3 млн гривен помогут принимать звонки
За период карантина в Киеве зарегистрировано 28 тысяч безработныхЗа период карантина в Киеве зарегистрировано 28 тысяч безработных
Фирме из окружения экс-мера Ирпеня Карплюка разрешили погреть КиевщинуФирме из окружения экс-мера Ирпеня Карплюка разрешили погреть Киевщину
АМКУ разрешил победителю торгов приобрести киевский отель "Днепр"АМКУ разрешил победителю торгов приобрести киевский отель "Днепр"
Министр финансов назвал причины выкупа ВВП-варрантов 2015 годаМинистр финансов назвал причины выкупа ВВП-варрантов 2015 года
Портфель NPL в госбанках намерены сократить на 305 миллиардов за три годаПортфель NPL в госбанках намерены сократить на 305 миллиардов за три года
Киевсовет выделил на достройку Подольского моста еще 400 млн гривенКиевсовет выделил на достройку Подольского моста еще 400 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости