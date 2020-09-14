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2020-09-14
Киев потерял $45 миллионов прямых инвестиций с 2017 года
С 2017 по 2019 год Киев потерял $45 млн прямых инвестиций. Об этом сообщает Главное управление статистики в Киеве, передает издание Inventure.
Фото: unian.ua
Как сократились инвестиции
С 2017 по 2019 годы объем прямых инвестиций снизился с $283 млн до $238 млн.
Для сравнения: в 2010 году прямые инвестиции в Киев составили $613 млн, в 2011-м – $623 млн, в 2012-м – $667 млн, в 2013-м и 2014 годах – около $700 млн.
Капитальные инвестиции в Киеве также критически снизились – на 40%. Хотя, по данным Госстата, столица и область по-прежнему остаются лидерами по
объемам капитальных инвестиций.
В целом существенный отток инвестиций из столицы начался в 2015 году. Показатель ежегодно снижался, вплоть до 2019 года.
Ранее сообщалось
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- Ивано-Франковск занял первое место в рейтинге лучших городов для ведения бизнеса в Украине по версии Forbes. Рейтинг опубликован в сентябрьском выпуске журнала.