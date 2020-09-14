Строительство жилья в Киеве сократилось почти в 6 раз

Объем строительства нового жилья в первом полугодии сократился в 1,4 раза. В Киеве стали строить почти в шесть раз меньше жилья, но в области – вдвое больше. Об этом сообщает Госстат.

Строительство жилья в Киеве сократилось почти в 6 раз
Фото: ohoronapraci.kiev.ua

Текущий объем строительства

В первом полугодии значительные объемы строительства жилья зафиксированы в Киевской области. Общая площадь строительства нового жилья возросла вдвое – до 1,36 млн кв м. В то же время в Киеве она сократилась в 5,8 раза к январю-июню 2019 года – до 368,1 тыс кв. м.

Значительные объемы нового строительства жилья также зафиксированы во Львовской (513,6 тыс. кв. м), Одесской (395,6 тыс. кв. м) и Ивано-Франковской (304,6 тыс. кв. м) областях.

Общая площадь жилых помещений в Украине, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ, в первом полугодии 2020 года сократилась в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 3,85 млн кв. м. Из них многоквартирных домов – 3,6 млн кв. м.

Программа ипотеки

  • В рамках реализуемой с 1 июля госпрограммы «Доступное жилье под 10% годовых» банки уже выдали около 400 ипотечных кредитов на общую сумму 329,2 млн грн, сообщили в Госстате.

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