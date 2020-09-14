Активы Проминвестбанка остаются под арестом
Апелляционный суд отказался снять арест с активов и имущества Проминвестбанка (ПИБ), пишет finbalance.
Юристы банка проиграли очередную апелляцию – Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ПИБа об отмене решения Киевского хозсуда от 5 мая 2020 года оставить в силе арест активов банка.
Суть вопроса
В марте 2020 года хозяйственный суд Киева по иску компании «Крым Девелопмент» принял решение об аресте акций Проминвестбанка, его имущества, имущественных прав, счетов в других банках, запрете проводить ликвидацию и реорганизацию и т. д.
Банк пытался через апелляционные суды снять арест с активов.
Ранее пакет акций Проминвестбанка в размере 99,77% был продан на аукционе биржей ПФТС 4 марта за 268,7 млн грн. Победителем аукциона стала финансовая компания «Фортифай».
Судебные хроники
Эту продажу в суде оспорила «Крым Девелопмент», одна из компаний, которая на основании решения Арбитражного суда Гааги получила право взыскать с РоSSии компенсацию за недвижимость, потерянную после аннексии Крыма. Указывалось, что аукцион был проведен с нарушением законодательства, а цена продажи была заниженной.
Киевский апелляционный суд 21 июня т. г. отказался удовлетворить апелляционную жалобу Проминвестбанка и оставил без изменений постановление Печерского райсуда Киева от 27 мая 2020 года, которым в рамках уголовного производства были:
• наложен арест на 99,77% акций Проминвестбанка, средства банка в НБУ и других финучреждениях, ценные бумаги, имущественные права и недвижимость;
• запрещено должностным лицам ООО «Финансовая компания« Фортифай »или лицам, которые будут действовать от их имени или по их поручению, отчуждать, распоряжаться упомянутыми выше акциями Проминвестбанка;
• запрещено госрегистраторам и нотариусам совершение каких-либо регистрационных действий по 99,77% акций Проминвестбанка, а также по его недвижимости.
4 августа 2020 года Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на снятие ареста с 99% акций Проминвестбанка.
РоSSийский «Внешэкономбанк» (ВЕБ.РФ) называл продажу подконтрольного ему Проминвестбанка нарушением норм международного права и декларировал намерение оспорить продажу в иностранном суде.
Окружной админсуд Киева 23 июня т. г. отказался удовлетворить иск ВЕБ.РФ в Государственную исполнительную службу Министерства юстиции Украины, в котором истец просил суд признать противоправными действия ответчика о передаче бирже ПФТС на реализацию 99,77 % акций Проминвестбанка и обязать ответчика воздержаться от действий, которые направлены на реализацию указанного имущества.