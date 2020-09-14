Активы Проминвестбанка остаются под арестом

Апелляционный суд отказался снять арест с активов и имущества Проминвестбанка (ПИБ), пишет finbalance.

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Юристы банка проиграли очередную апелляцию – Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ПИБа об отмене решения Киевского хозсуда от 5 мая 2020 года оставить в силе арест активов банка.

Суть вопроса

В марте 2020 года хозяйственный суд Киева по иску компании «Крым Девелопмент» принял решение об аресте акций Проминвестбанка, его имущества, имущественных прав, счетов в других банках, запрете проводить ликвидацию и реорганизацию и т. д.

Банк пытался через апелляционные суды снять арест с активов.

Ранее пакет акций Проминвестбанка в размере 99,77% был продан на аукционе биржей ПФТС 4 марта за 268,7 млн грн. Победителем аукциона стала финансовая компания «Фортифай».

Судебные хроники

Эту продажу в суде оспорила «Крым Девелопмент», одна из компаний, которая на основании решения Арбитражного суда Гааги получила право взыскать с РоSSии компенсацию за недвижимость, потерянную после аннексии Крыма. Указывалось, что аукцион был проведен с нарушением законодательства, а цена продажи была заниженной.

Киевский апелляционный суд 21 июня т. г. отказался удовлетворить апелляционную жалобу Проминвестбанка и оставил без изменений постановление Печерского райсуда Киева от 27 мая 2020 года, которым в рамках уголовного производства были:

• наложен арест на 99,77% акций Проминвестбанка, средства банка в НБУ и других финучреждениях, ценные бумаги, имущественные права и недвижимость;

• запрещено должностным лицам ООО «Финансовая компания« Фортифай »или лицам, которые будут действовать от их имени или по их поручению, отчуждать, распоряжаться упомянутыми выше акциями Проминвестбанка;

• запрещено госрегистраторам и нотариусам совершение каких-либо регистрационных действий по 99,77% акций Проминвестбанка, а также по его недвижимости.

4 августа 2020 года Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на снятие ареста с 99% акций Проминвестбанка.

РоSSийский «Внешэкономбанк» (ВЕБ.РФ) называл продажу подконтрольного ему Проминвестбанка нарушением норм международного права и декларировал намерение оспорить продажу в иностранном суде.