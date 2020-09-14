НБУ прогнозирует рост инфляции до конца года
В августе потребительская инфляция в годовом измерении (2,5%) оставалась ниже целевого диапазона Национального банка 5% ± 1 п.п., однако НБУ ожидает ее ускорения до конца года. Об этом
Что говорят в НБУ
«Потребительская инфляция находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. и оставалась меньше по сравнению с прогнозом, опубликованным в инфляционной отчете за июль 2020 года. Подорожание энергоносителей и отображения эффектов слабой гривны были в основном нивелированы замедлением роста цен на продукты питания, в том числе за счет хорошего урожая овощей и наращивания импортного предложения отдельных товаров», — отмечает регулятор.
Однако с оживлением потребительского спроса и экономической активности на фоне низкой базы сравнения прошлого года Нацбанк ожидает, что она вернется в пределы целевого диапазона до конца года.
Как изменились цены
Потребительские цены в августе по сравнению с июлем снизились на 0,2%, а с начала года инфляция составила 1,2%.
В частности замедление падения цен на непродовольственные товары (до 0,2% г/г) обусловлено как ослаблением гривны в предыдущие месяцы, так и реализацией отложенного спроса на отдельные товары со стороны потребителей.
Зато замедление роста цен на продовольственные товары (до 3,3% г/г) связано как с увеличением предложения, в том числе за счет импорта, так и с вялым спросом на более дорогие изделия и продукты не первой необходимости.
Темпы роста стоимости услуг незначительно замедлились (до 8,2% г/г) из-за слабого спроса и усиления карантина в отдельных областях, что сдерживало рост стоимости услуг кинотеатров, заведений общественного питания, курсов иностранного языка и тому подобное.
Рост административно регулируемых цен ускорился существеннее, чем ожидалось (до 5,2% г/г). Так, стоимость природного газа для населения хотя и оставалась меньше, чем в прошлом году, в августе выросла учитывая мировой тренд подорожания энергоносителей.
Удешевление топлива продолжало замедляться (до 17,9% г/г), отражая рост мировых цен на нефть в последние месяцы и значительный спрос на топливо из-за высокой интенсивности пользования автомобилями в условиях пандемии коронавируса, отметили в НБУ.
Ранее сообщалось
- Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.
- Обновленный макроэкономический прогноз правительства предполагает инфляцию в 11,6% в 2020 году, курс — 29,5 грн/$.
- По прогнозу НБУ, во втором полугодии инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года) под влиянием ряда факторов как внешнего, так и внутреннего характера. ВВП упадет на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.