В бюджет на 2021 год заложен курс 29,1 грн за доллар

Показатель согласован с НБУ.

В бюджет на 2021 год заложен курс 29,1 грн за доллар
Фото: akcenty.com.ua

Министерство финансов заложило в проект государственного бюджета на 2021 год курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.

Об этом во время брифинга сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Среднегодовой курс доллара, на котором рассчитывается бюджет, составляет 29,1. С Национальным банком мы эти показатели согласовывали", - сказал Марченко.

Напомним, что в бюджете был заложен курс 27 гривен за один доллар. В проекте же закладывали 28,2 грн за доллар.

Кабинет Министров на внеочередном заседании 14 сентября одобрил проект государственного бюджета на следующий год. Среди ключевых приоритетов проекта - повышение минимальной зарплаты, качественное образование, доступная медицина, противодействие коронавирусу и вакцинация.

Планируется, что Рада рассмотрит проект бюджета на 2021 год в пятницу.

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