Фонд гарантирования вкладов начинает выплаты средств вкладчикам банка "Аркада"

Возмещение будет осуществляться через отделения банков-агентов.

Головний офіс банку 'Аркада' на вул. Ольгинській 3 у Києві

С 11 сентября 2020 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает осуществлять выплаты средств вкладчикам банка "Аркада" по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно, и по договорам банковского счета (текущие счета).

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

Возмещение средств будет осуществляться через отделения банков-агентов Фонда, которые подключены к Автоматизированной системе выплат.

Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться в любой из указанных банков с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. Физические лица - резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц.

"Возмещение средств осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тысяч гривен независимо от количества вкладов в одном банке", - отметили в ФГВФЛ.

Напомним, 6 августа правление НБУ отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.

Правоохранители расследуют уголовные производства относительно возможных злоупотреблений при реализации строительных проектов банка "Аркада" ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика". Банк обвиняет в проблемах со строительством КГГА и НБУ.