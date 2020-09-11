Госконцерн "Ядерное топливо" готовят к ликвидации, - Буславец

"Концерн не выполнил свою функцию по строительству сборников ядерного топлива".

Государственный концерн "Ядерное топливо" будет ликвидирован в связи с невыполнением его функций.

Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает "Интерфакс-Украина".

"Концерн не выполнил свою функцию по строительству сборников ядерного топлива. Принято решение о нецелесообразности его дальнейшего функционирования", - сказала она.

Буславец уточнила, что этот вопрос рассматривался во время ее пребывания на "Восточном горно-обогатительном комбинате" и по итогам аудита компании.

"И сейчас идет период его подготовки к ликвидации", - отметила глава Минэнерго.

Напомним, госконцерн "Ядерное топливо" создан с целью организации на территории Украины отдельных элементов ядерно-топливного цикла, таких как производство комплектующих ядерного топлива для атомных электростанций и сборка топливных кассет.

Концерн объединяет госпредприятия: "Восточный горно-обогатительный комбинат", "Смолы", "Украинский научно-исследовательский и проектно-разведывательный институт промышленной технологии".