Госконцерн "Ядерное топливо" готовят к ликвидации, - Буславец

"Концерн не выполнил свою функцию по строительству сборников ядерного топлива".

Госконцерн "Ядерное топливо" готовят к ликвидации, - Буславец
Ольга Буславець
Фото: facebook/Ольга Буславец

Государственный концерн "Ядерное топливо" будет ликвидирован в связи с невыполнением его функций.

Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает "Интерфакс-Украина".

"Концерн не выполнил свою функцию по строительству сборников ядерного топлива. Принято решение о нецелесообразности его дальнейшего функционирования", - сказала она.

Буславец уточнила, что этот вопрос рассматривался во время ее пребывания на "Восточном горно-обогатительном комбинате" и по итогам аудита компании.

"И сейчас идет период его подготовки к ликвидации", - отметила глава Минэнерго.

Напомним, госконцерн "Ядерное топливо" создан с целью организации на территории Украины отдельных элементов ядерно-топливного цикла, таких как производство комплектующих ядерного топлива для атомных электростанций и сборка топливных кассет.

Концерн объединяет госпредприятия: "Восточный горно-обогатительный комбинат", "Смолы", "Украинский научно-исследовательский и проектно-разведывательный институт промышленной технологии".

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