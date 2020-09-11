ArcelorMittal опровергает закрытие завода в Кракове

ArcelorMittal опровергает закрытие завода в Кракове

В польских СМИ вспыхнул скандал, вызванный заявлением профсоюза Sierpien 80 о том, что корпорация ArcelorMittal якобы и не собирается возвращать в строй доменную печь и сталеплавильный цех на комбинате в Кракове, остановленные из-за снижения спроса на стальную продукцию еще в ноябре 2019 г.

Ранее компания намеревалась вернуть завод в эксплуатацию в марте 2020 г., но затем запуск был отложен на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса и объявленного карантина.

Профсоюз возлагал ответственность за закрытие предприятия, прежде всего, на климатическую политику Евросоюза. По его оценкам, введение платы за выбросы углекислого газа увеличивает себестоимость производства стали в ЕС и делает региональные компании неконкурентоспособными по сравнению с импортом.

Руководство ArcelorMittal Poland, в свою очередь, выступило с опровержением. По словам представителей компании, выплавка чугуна и производство стальной продукции обязательно будут возобновлены, но лишь тогда, когда это станет экономически оправданным.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Семья Суркисов стала полноценным владельцем А-БанкаСемья Суркисов стала полноценным владельцем А-Банка
Китайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с УкраинойКитайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с Украиной
“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”
Южный ГОК увеличил выпуск концентратаЮжный ГОК увеличил выпуск концентрата
Магазины B2B Jewelry продолжают работать. В СБУ объяснили причинуМагазины B2B Jewelry продолжают работать. В СБУ объяснили причину
Блок рекламы


Похожие новости
ArcelorMittal повысила цены на г/к рулон для всех стран ЕвропыArcelorMittal повысила цены на г/к рулон для всех стран Европы
ArcelorMittal повысила производство упаковочной сталиArcelorMittal повысила производство упаковочной стали
В сентябре ArcelorMittal решила запустить доменные печи в Испании и ФранцииВ сентябре ArcelorMittal решила запустить доменные печи в Испании и Франции
ArcelorMittal South Africa сообщила о форс-мажоре после поломки доменной печиArcelorMittal South Africa сообщила о форс-мажоре после поломки доменной печи
КГГА одобрила перестройку очередного корпуса завода “Арсенал”КГГА одобрила перестройку очередного корпуса завода “Арсенал”
Суд запретил заново открыть завода по выпуску катодной меди в ИндииСуд запретил заново открыть завода по выпуску катодной меди в Индии
Новая Зеландия может лишиться единственного стального заводаНовая Зеландия может лишиться единственного стального завода
Ярославский готов привлечь $1 млрд инвестиций для восстановления Харьковского авиазаводаЯрославский готов привлечь $1 млрд инвестиций для восстановления Харьковского авиазавода
ArcelorMittal завершила сделку по приобретению шламового трубопровода OSPILArcelorMittal завершила сделку по приобретению шламового трубопровода OSPIL
Cleveland-Cliffs возобновила строительство завода по производству HBICleveland-Cliffs возобновила строительство завода по производству HBI
Последние новости
Подгружаем последние новости