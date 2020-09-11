ArcelorMittal опровергает закрытие завода в Кракове

В польских СМИ вспыхнул скандал, вызванный заявлением профсоюза Sierpien 80 о том, что корпорация ArcelorMittal якобы и не собирается возвращать в строй доменную печь и сталеплавильный цех на комбинате в Кракове, остановленные из-за снижения спроса на стальную продукцию еще в ноябре 2019 г.



Ранее компания намеревалась вернуть завод в эксплуатацию в марте 2020 г., но затем запуск был отложен на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса и объявленного карантина.



Профсоюз возлагал ответственность за закрытие предприятия, прежде всего, на климатическую политику Евросоюза . По его оценкам, введение платы за выбросы углекислого газа увеличивает себестоимость производства стали в ЕС и делает региональные компании неконкурентоспособными по сравнению с импортом.



Руководство ArcelorMittal Poland, в свою очередь, выступило с опровержением. По словам представителей компании, выплавка чугуна и производство стальной продукции обязательно будут возобновлены, но лишь тогда, когда это станет экономически оправданным.



