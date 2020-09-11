За период карантина в Киеве зарегистрировано 28 тысяч безработных

По данным Киевского городского центра занятости, с 12 марта и по 9 сентября зарегистрировано 28,2 тыс. безработных. Из них трудоустроено 6,1 тыс. человек.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевского городского центра занятости.

“В начале сентября на учете в службе находилось 25196 безработных – в 3,1 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года (8046). В то же время, в последние месяцы количество граждан, которые обращаются в центр занятости за получением статуса безработного, значительно уменьшилось”, – сказано в сообщении.

Пресс-службы отмечает, что если в апреле было зарегистрировано 9,4 тыс. безработных, то в августе – только 3 тыс. Кроме того выросли объемы трудоустройства: от 305 человек, обеспеченных работой с помощью службы занятости в апреле, до 1432 – в августе.

Отмечается, что больше всего было трудоустроено в оптовой и розничной торговле, на предприятиях перерабатывающей промышленности, в сфере государственного управления и обороны, на транспорте.

“Столичная служба занятости продолжает оказывать услуги безработным и работодателям в онлайн режиме. Проводятся информационные вебинары, ярмарки вакансий, презентации работодателей. Все это время в Киевском городском центре занятости и в каждом районном филиале работают справочные телефонные линии, куда можно обратиться с любым вопросом и получить квалифицированный ответ”, – сказано в сообщении.

Всего с начала года зарегистрировано 32,6 тыс. безработных, трудоустроено 8,8 тыс. граждан. В базе Киевского городского центра занятости по состоянию на 10 сентября насчитывается 10,3 тыс. вакансий.

Напомним, рост официально зарегистрированных безработных в столице сократился за лето почти в два раза. Так, если в мае статус безработного получил 5431 киевлянин, то в августе эта цифра составила 2610. Сейчас статус безработного имеют 25291 киевлянин.

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