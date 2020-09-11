За период карантина в Киеве зарегистрировано 28 тысяч безработных

За период карантина в Киеве зарегистрировано 28 тысяч безработных

По данным Киевского городского центра занятости, с 12 марта и по 9 сентября зарегистрировано 28,2 тыс. безработных. Из них трудоустроено 6,1 тыс. человек.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевского городского центра занятости.

“В начале сентября на учете в службе находилось 25196 безработных – в 3,1 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года (8046). В то же время, в последние месяцы количество граждан, которые обращаются в центр занятости за получением статуса безработного, значительно уменьшилось”, – сказано в сообщении.

Пресс-службы отмечает, что если в апреле было зарегистрировано 9,4 тыс. безработных, то в августе – только 3 тыс. Кроме того выросли объемы трудоустройства: от 305 человек, обеспеченных работой с помощью службы занятости в апреле, до 1432 – в августе. 

Отмечается, что больше всего было трудоустроено  в оптовой и розничной торговле, на предприятиях перерабатывающей промышленности, в сфере государственного управления и обороны, на транспорте. 

“Столичная служба занятости продолжает оказывать услуги безработным и работодателям в онлайн режиме. Проводятся информационные вебинары, ярмарки вакансий, презентации работодателей. Все это время в Киевском городском центре занятости и в каждом районном филиале работают справочные телефонные линии, куда можно обратиться с любым вопросом и получить квалифицированный ответ”, – сказано в сообщении.

Всего с начала года зарегистрировано 32,6 тыс. безработных, трудоустроено 8,8 тыс. граждан. В базе Киевского городского центра занятости по состоянию на 10 сентября насчитывается 10,3 тыс. вакансий.

Напомним, рост официально зарегистрированных безработных в столице сократился за лето почти в два раза. Так, если в мае статус безработного получил 5431 киевлянин, то в августе эта цифра составила 2610. Сейчас статус безработного имеют 25291 киевлянин.

Фото: открытые источники


Оксана Олейникова, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Семья Суркисов стала полноценным владельцем А-БанкаСемья Суркисов стала полноценным владельцем А-Банка
Китайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с УкраинойКитайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с Украиной
“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”
Южный ГОК увеличил выпуск концентратаЮжный ГОК увеличил выпуск концентрата
Магазины B2B Jewelry продолжают работать. В СБУ объяснили причинуМагазины B2B Jewelry продолжают работать. В СБУ объяснили причину
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин выделил 6 миллиардов для медиков. Зарплаты должны вырасти на 3,5 тысячиКабмин выделил 6 миллиардов для медиков. Зарплаты должны вырасти на 3,5 тысячи
В Киеве мужчину подозревают в “продаже” несуществующий защитных масок на 700 тысяч гривенВ Киеве мужчину подозревают в “продаже” несуществующий защитных масок на 700 тысяч гривен
Курс валют в Киеве: 9 сентября 2020 годаКурс валют в Киеве: 9 сентября 2020 года
В Киеве патронатные, приемные семьи и детдома получат материальную помощь ко Дню знанийВ Киеве патронатные, приемные семьи и детдома получат материальную помощь ко Дню знаний
Курс валют в Киеве: 7 сентября 2020 годаКурс валют в Киеве: 7 сентября 2020 года
Сумму гарантирования вкладов хотят повысить до 600 тысяч — НБУСумму гарантирования вкладов хотят повысить до 600 тысяч — НБУ
В аэропорту “Борисполь” таможенники изъяли у пассажира из ОАЭ гаджеты почти на 23 тысяч евро (фото)В аэропорту “Борисполь” таможенники изъяли у пассажира из ОАЭ гаджеты почти на 23 тысяч евро (фото)
За период карантина Украина выплатила безработным 7,5 миллиардов гривенЗа период карантина Украина выплатила безработным 7,5 миллиардов гривен
В июле киевляне уплатили за коммуналку 117,9% начисленных за этот период суммВ июле киевляне уплатили за коммуналку 117,9% начисленных за этот период сумм
Курс валют в Киеве: 4 сентября 2020 годаКурс валют в Киеве: 4 сентября 2020 года
Последние новости
Подгружаем последние новости