Фирме из окружения экс-мера Ирпеня Карплюка разрешили погреть Киевщину

Фирме из окружения экс-мера Ирпеня Карплюка разрешили погреть Киевщину

Киевоблгосадминистрация согласовала две лицензии по поставке и производству тепловой энергии частным предприятиям в Белой Церкви и Ирпене. Одобрение заполучили новички на тепловом рынке – генерирующая компания “Теплоинвест” и обслуживающая компания “Синергия Энерджи”. Последняя связана с депутатом горсовета от партии “Новые лица” Игорем Оверко из орбиты экс-мэра Ирпеня Владимира Карплюка. 

Как стало известно KV, губернатор Володин подписал распоряжения о выдаче лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по производству и поставке тепловой энергии в Киевской области №№ 413, 414.

“Выдать обществу с ограниченной ответственностью “Генерирующая компания “Теплоинвест” (местонахождение: 04050, город Киев, улица Глубочицкая, дом 13, секция 1, офис 1) лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии”, – говорится в документе № 413.

Также отмечается, что предприятие получило еще одну лицензию – по поставке тепловой энергии. 

“Генерирующая компания “Теплоинвест” (*) на тепловом рынке работает недавно. Она создана месяц назад, уставной капитал – в размере 1 тыс. гривен. Принадлежит компания киевлянину Александру Сурмило. Он также является собственником ООО, деятельность которого также связана с тепловой энергией: “Энергетическая компания "Теплоинвест”, проработавшей более двух лет на рынке. 

Обе компании зарегистрированы в Киеве. Однако, энергетическая компания "Теплоинвест” занимается поставкой тепла с использованием альтернативных источников энергии в Белой Церкви для госучреждений и организаций. А именно: для нужд военных городков № 1 № 30. За два года работы компания успела заключить контрактов на сумму более 30 млн гривен.

Еще две лицензии по поставке и производству тепловой энергии получило ООО “Обслуживающая компания “Синергия Энерджи” (**).

Компания зарегистрирована в Ирпене по улице Мечникова, 101-Б в декабре 2019 года с уставным капиталом в размере 1,3 млн гривен. Руководит ООО – Валерий Пилипчук. Принадлежит же “Синергия Энерджи” жительнице Ирпеня Валентине Роспотнюк и киевлянам Александру Заболотний и Юрию Марченко. Эта же тройка является собственниками ООО "Обслуживающая компания "Синергия-4 Сервис" (деятельность – обслуживание объектов). 

Кроме того, Марченко и Заболотний являются владельцами строительной группы "Синергия". В числе основателей которой также числится Игорь Оверко – депутат Ирпенского горсовета от партии “Новые лица”, лидером которой является экс-мэр Ирпеня Владимир Карплюк. Они же все трое являются соучредителями в ирпенской обслуживающей компании “Синергия-2 Сервис”, а также -  "Синергия-5 Сервис" и ООО "Димас Компани".

"Синергия" – девелоперская компания, в составе которой архитектурное бюро, отделы сервиса, обслуживания, продаж и снабжения. "Синергия" же считается одним из крупных застройщиков Ирпеня. 

В 2016 году, к примеру, "Синергия" занималась строительством детсада в Ирпене. Ранее – реконструкцией парка "Дубки" и бассейна "Дружеский", строительством городского стадиона. Сотрудничала группа и с местными властями относительно ремонта дорог. Сегодня же занимается строительством школы и принимала участие в реконструкции инфекционного отделения Ирпенской больницы.

В 2018 же году вокруг компании разгорелся строительный скандал. Некоторые участки поймы реки Буча, которая впадает в реку Ирпень, были превращены в свалку. Как выяснилось, причиной тому стало строительство жилых комплексов, которые вели компании, связанные с окружением Карплюка, а также роSSийским миллиардером Михаилом Фридманом.

Также, как сообщала в апреле 2018 года KV, горсовет Ирпеня изменил целевое назначение земельного участка с приусадебной застройки на многоквартирную, несмотря на то, что он находился за пределами города. На участке уже построен ЖК "Green side”, который принадлежит Оверко. Но, как тогда выяснили журналисты, в документах речь шла о строительстве школы, а не жилых многоэтажек.

Еще весной 2018 года экс-мэр Ирпеня Карплюк просил предпринимателей и владельцев земельных участков дать городу 2-3 га земли под строительство двух новых школ. Первым среди предпринимателей, как раз и откликнулся однопартиец Карплюка – Игорь Оверко. В рамках договоренностей с городом он выкупил большую территорию и пообещал, что три гектара отдает именно под школы.

Однако, в Ирпене вскоре было остановлено строительство именно ЖК на 72 дома, который возводили на торфяниках. Прокуратура тогда утверждала, что участки под строительство выделили незаконно. 

Сам же Оверко заявлял, что против компании "Синергия" была запущена массовая информационная атака и опровергал информацию относительно закрытия проекта "Синергия Сити" в связи с незаконностью строительства и арестом земли.

Война же между строительной компанией и активистами, которые уверяли, что "Синергия" имеет все признаки фиктивного предприятия, длится по сей день. 

Напомним, что в 2019 году вокруг личности Оверко разразился очередной скандал. Депутата горсовета заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Он  “забыл” вписать в декларацию почти 3 млн гривен. Оверко не задекларировал собственные земельные участки в Ирпене и недостоверно указал доход жены. Также в 2016 году он был собственником 586 квартир, 400 из которых продал.

Также летом прошлого года СМИ сообщали, что Оверко был в числе тех предпринимателей, которые профинансировали предвыборную кампанию Владимира Карплюка почти на 1,5 млн гривен.

* ООО “Генерирующая компания “Теплоинвест”(код ЕГРПОУ: 43721063).

** ООО “Обслуживающая компания “Синергия Энерджи” (код ЕГРПОУ: 43433906).

Фото: i.pinimg.com


Инна Михно, КиевВласть

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