Фирме из окружения экс-мера Ирпеня Карплюка разрешили погреть Киевщину

Киевоблгосадминистрация согласовала две лицензии по поставке и производству тепловой энергии частным предприятиям в Белой Церкви и Ирпене. Одобрение заполучили новички на тепловом рынке – генерирующая компания “Теплоинвест” и обслуживающая компания “Синергия Энерджи”. Последняя связана с депутатом горсовета от партии “Новые лица” Игорем Оверко из орбиты экс-мэра Ирпеня Владимира Карплюка.

Как стало известно KV , губернатор Володин подписал распоряжения о выдаче лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по производству и поставке тепловой энергии в Киевской области №№ 413 , 414 .

“Выдать обществу с ограниченной ответственностью “Генерирующая компания “Теплоинвест” (местонахождение: 04050, город Киев , улица Глубочицкая, дом 13, секция 1, офис 1) лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии”, – говорится в документе № 413.

Также отмечается, что предприятие получило еще одну лицензию – по поставке тепловой энергии.

“Генерирующая компания “Теплоинвест” (*) на тепловом рынке работает недавно. Она создана месяц назад, уставной капитал – в размере 1 тыс. гривен. Принадлежит компания киевлянину Александру Сурмило. Он также является собственником ООО, деятельность которого также связана с тепловой энергией: “Энергетическая компания "Теплоинвест” , проработавшей более двух лет на рынке.

Обе компании зарегистрированы в Киеве . Однако, энергетическая компания "Теплоинвест” занимается поставкой тепла с использованием альтернативных источников энергии в Белой Церкви для госучреждений и организаций. А именно: для нужд военных городков № 1 № 30. За два года работы компания успела заключить контрактов на сумму более 30 млн гривен.

Еще две лицензии по поставке и производству тепловой энергии получило ООО “Обслуживающая компания “Синергия Энерджи” (**).

Компания зарегистрирована в Ирпене по улице Мечникова, 101-Б в декабре 2019 года с уставным капиталом в размере 1,3 млн гривен. Руководит ООО – Валерий Пилипчук. Принадлежит же “Синергия Энерджи” жительнице Ирпеня Валентине Роспотнюк и киевлянам Александру Заболотний и Юрию Марченко. Эта же тройка является собственниками ООО "Обслуживающая компания "Синергия-4 Сервис" (деятельность – обслуживание объектов).

Кроме того, Марченко и Заболотний являются владельцами строительной группы "Синергия" . В числе основателей которой также числится Игорь Оверко – депутат Ирпенского горсовета от партии “Новые лица”, лидером которой является экс-мэр Ирпеня Владимир Карплюк. Они же все трое являются соучредителями в ирпенской обслуживающей компании “Синергия-2 Сервис” , а также - "Синергия-5 Сервис" и ООО "Димас Компани" .

"Синергия" – девелоперская компания, в составе которой архитектурное бюро, отделы сервиса, обслуживания, продаж и снабжения. "Синергия" же считается одним из крупных застройщиков Ирпеня.

В 2016 году, к примеру, "Синергия" занималась строительством детсада в Ирпене. Ранее – реконструкцией парка "Дубки" и бассейна "Дружеский", строительством городского стадиона. Сотрудничала группа и с местными властями относительно ремонта дорог. Сегодня же занимается строительством школы и принимала участие в реконструкции инфекционного отделения Ирпенской больницы.

В 2018 же году вокруг компании разгорелся строительный скандал . Некоторые участки поймы реки Буча, которая впадает в реку Ирпень, были превращены в свалку. Как выяснилось, причиной тому стало строительство жилых комплексов, которые вели компании, связанные с окружением Карплюка, а также роSSийским миллиардером Михаилом Фридманом.

Также, как сообщала в апреле 2018 года KV , горсовет Ирпеня изменил целевое назначение земельного участка с приусадебной застройки на многоквартирную, несмотря на то, что он находился за пределами города. На участке уже построен ЖК "Green side”, который принадлежит Оверко. Но, как тогда выяснили журналисты, в документах речь шла о строительстве школы, а не жилых многоэтажек.

Еще весной 2018 года экс-мэр Ирпеня Карплюк просил предпринимателей и владельцев земельных участков дать городу 2-3 га земли под строительство двух новых школ. Первым среди предпринимателей, как раз и откликнулся однопартиец Карплюка – Игорь Оверко. В рамках договоренностей с городом он выкупил большую территорию и пообещал, что три гектара отдает именно под школы.

Однако, в Ирпене вскоре было остановлено строительство именно ЖК на 72 дома, который возводили на торфяниках. Прокуратура тогда утверждала, что участки под строительство выделили незаконно.

Сам же Оверко заявлял , что против компании "Синергия" была запущена массовая информационная атака и опровергал информацию относительно закрытия проекта "Синергия Сити" в связи с незаконностью строительства и арестом земли.

Война же между строительной компанией и активистами, которые уверяли, что "Синергия" имеет все признаки фиктивного предприятия, длится по сей день.

Напомним, что в 2019 году вокруг личности Оверко разразился очередной скандал. Депутата горсовета заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Он “забыл” вписать в декларацию почти 3 млн гривен. Оверко не задекларировал собственные земельные участки в Ирпене и недостоверно указал доход жены. Также в 2016 году он был собственником 586 квартир, 400 из которых продал.

Также летом прошлого года СМИ сообщали , что Оверко был в числе тех предпринимателей, которые профинансировали предвыборную кампанию Владимира Карплюка почти на 1,5 млн гривен.

* ООО “Генерирующая компания “Теплоинвест”(код ЕГРПОУ: 43721063).

** ООО “Обслуживающая компания “Синергия Энерджи” (код ЕГРПОУ: 43433906).

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