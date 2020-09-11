Фирме из окружения экс-мера Ирпеня Карплюка разрешили погреть Киевщину
Киевоблгосадминистрация согласовала две лицензии по поставке и производству тепловой энергии частным предприятиям в Белой Церкви и Ирпене. Одобрение заполучили новички на тепловом рынке – генерирующая компания “Теплоинвест” и обслуживающая компания “Синергия Энерджи”. Последняя связана с депутатом горсовета от партии “Новые лица” Игорем Оверко из орбиты экс-мэра Ирпеня Владимира Карплюка.
Как стало известно
“Выдать обществу с ограниченной ответственностью “Генерирующая компания “Теплоинвест” (местонахождение: 04050, город Киев, улица Глубочицкая, дом 13, секция 1, офис 1) лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии”, – говорится в документе № 413.
Также отмечается, что предприятие получило еще одну лицензию – по поставке тепловой энергии.
“Генерирующая компания “Теплоинвест” (*) на тепловом рынке работает недавно. Она создана месяц назад, уставной капитал – в размере 1 тыс. гривен. Принадлежит компания киевлянину Александру Сурмило. Он также является собственником ООО, деятельность которого также связана с тепловой энергией:
Обе компании зарегистрированы в Киеве. Однако, энергетическая компания "Теплоинвест”
Еще две лицензии по поставке и производству тепловой энергии получило ООО “Обслуживающая компания “Синергия Энерджи” (**).
Компания
Кроме того, Марченко и Заболотний являются владельцами
"Синергия" – девелоперская компания, в составе которой архитектурное бюро, отделы сервиса, обслуживания, продаж и снабжения. "Синергия" же считается одним из крупных застройщиков Ирпеня.
В 2016 году, к примеру, "Синергия" занималась строительством детсада в Ирпене. Ранее – реконструкцией парка "Дубки" и бассейна "Дружеский", строительством городского стадиона. Сотрудничала группа и с местными властями относительно ремонта дорог. Сегодня же
В 2018 же году вокруг компании разгорелся строительный
Также, как сообщала в апреле 2018 года
Еще весной 2018 года экс-мэр Ирпеня Карплюк просил предпринимателей и владельцев земельных участков дать городу 2-3 га земли под строительство двух новых школ. Первым среди предпринимателей, как раз и откликнулся однопартиец Карплюка – Игорь Оверко. В рамках договоренностей с городом он выкупил большую территорию и пообещал, что три гектара отдает именно под школы.
Однако, в Ирпене вскоре было остановлено строительство именно ЖК на 72 дома, который возводили на торфяниках. Прокуратура тогда утверждала, что участки под строительство выделили незаконно.
Сам же Оверко
Война же между строительной компанией и активистами, которые уверяли, что "Синергия" имеет все признаки фиктивного предприятия,
Напомним, что в 2019 году вокруг личности Оверко разразился очередной скандал. Депутата горсовета заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Он “забыл” вписать в декларацию почти 3 млн гривен. Оверко не задекларировал собственные земельные участки в Ирпене и недостоверно указал доход жены. Также в 2016 году он был
Также летом прошлого года СМИ
* ООО “Генерирующая компания “Теплоинвест”(код ЕГРПОУ: 43721063).
** ООО “Обслуживающая компания “Синергия Энерджи” (код ЕГРПОУ: 43433906).
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