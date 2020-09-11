Китай хочет инвестировать в экономику Украины 10 млрд долл.

Китай хочет инвестировать в экономику Украины 10 млрд долл.

Украина получила инвестиции от Китая в размере 7 млрд долларов, при этом КНР собирается вложить в нашу страну еще 10 млрд.

Известно, что основные задачи инвестиций состоят в том, чтобы оживить сельскохозяйственную, энергетическую сферу, инфраструктурные проекты, а также другие сферы экономики, которые в этом нуждаются.

Так, среди крупнейших вливаний средств китайской стороны, можно выделить проект компании COFCO Agri, который обошелся корпорации в 75 млн долл. В 2016 году в портово-логистической сфере китайская корпорация COFCO Agri запустила в Николаевском морском торговом порту перегрузочный комплекс зерновых и масличных культур годовой мощностью 2,5 млн тонн.

COFCO Agri в Украине контролирует также четыре элеватора. Один — в Херсонской области, один — в Донецкой. В Донецкой области элеватор на сегодня не работает, так как находится на неподконтрольной Украине территории. Еще два элеватора есть в Днепропетровской области. Кроме этого, есть еще маслоэкстракционный завод в городе Мариуполе. За весь период пребывания на рынке Украины компания инвестировала более 200 млн долл.

Напомним, что Украина стала менее привлекательной для инвесторов в сравнении с первым полугодием 2019 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным ведомства, если за первые шесть месяцев текущего года страна привлекла порядка 163,78 млрд грн капитала, то в аналогичный период прошлого года в страну зашло инвестиций на 30% больше.

Ранее сообщалось, что Украина наращивает темпы торговли с Китаем, при этом уменьшая этот же параметр относительно РФ. В августе Китай вышел на позицию главного торгового партнера Украины, а товарооборот вырос на 13%.

За период с января по август 2020 года экспорт Украины в Китай вышел на отметку 4,3 млрд долл. А в 2019 году за такой же период экспорт в денежном выражении составил на 2 млрд долл. меньше.

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