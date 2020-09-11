Трейдер Коломойского купил электроэнергию "Энергоатома" дешевле рынка

"Энергоатом-Трейдинг" продал на Украинской энергетической бирже 1,46 млн МВт-ч электроэнергии с поставкой в октябре-ноябре.

Трейдер Коломойского купил электроэнергию "Энергоатома" дешевле рынка
Фото: Л.Кучер

"Энергоатом-Трейдинг" (трейдер НАЭК "Энергоатом") на аукционе 11 сентября на украинской энергетической бирже продал 1,46 млн МВт-ч электроэнергии с поставкой в октябре-ноябре.

Об этом говорится в аукционном бюллетене биржи, сообщает "БизнесЦензор".

Средневзвешенная цена продажи составила 1120 грн за МВт-час. Это на 26% ниже средневзвешенной цены электроэнергии на рынке на сутки вперед, которая составляет 1518 грн / МВт-час.

Минимальный лот составил 1000 МВт-час. Кроме того, участники должны были предоставить финансовое обеспечение и предоплату в размере 20% от цены электроэнергии.

Весь объем электроэнергии выкупило ООО "Юнайтед Энерджи" из группы "Приват" Игоря Коломойского. Она должна заплатить за электроэнергию 1,640 млрд грн.

"Только в результате сегодняшнего "прозрачного аукциона" Энергоатом потерял 300-400 млн гривен. А это уже не первый такой аукцион. В сегодняшних условиях Энергоатома это граничит с мародерством", - написал в фейсбуке глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Напомним, 14 августа ПАО "Центрэнерго" на аукционе реализовало 4,6 млрд кВт-ч электроэнергии с поставкой в четвертом квартале 2020 года средневзвешенной ценой 1,07 грн за кВт-час. Это на 34% ниже заявленной главой компании Александром Корчинским себестоимости производства при сжигании угля (1,62 грн за кВт-час).

Суммарная стоимость проданной электроэнергии на четвертый квартал 2020 года составила 4,99 млрд гривен.

Крупнейшим покупателем, по данным биржи, стали группы "Приват" ЗАО "Синтез Ойл". Эта структура ранее была поставщиком угля на ТЭС "Центрэнерго" и выступает одним из операторов нефтеперевалочного комплекса в порту Одессы.

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