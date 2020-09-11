АРМА передаст "Украинский медиахолдинг" Курченко Коломойскому

Национальное агентство розыска активов (АРМА) выбрало победителя конкурса по отбору управляющего "Украинского медиахолдинга" (UMH).

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

"По итогам детального рассмотрения предложений участников конкурса по отбору управляющего активами Украинского Медиа Холдинга Тендерный комитет АРМА большинством голосов принял решение об избрании победителем конкурса ООО «1+1 Интернет»", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победитель предложил наиболее выгодные экономические условия управления активами, в частности - самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в Государственный бюджет в размере 5 млн гривен, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн гривен ежемесячно.

Предложения других участников были в несколько раз меньше.

Отдельно члены Тендерного комитета отметили наличие коллизий в нормах Специального закона об АРМА, УПК Украины и положениях судебного решения, которым активы УМХ переданы в управление Агентства, и это существенно усложнило однозначный выбор в пользу кого-либо из участников конкурса.

В подтверждение обоснованности результатов конкурса АРМА обнародован полный текст соответствующего протокола заседания Тендерного комитета по вопросам отбора управляющих.