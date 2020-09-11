Украина обвалила экспорт нефтепродуктов

Украина обвалила экспорт нефтепродуктов

Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в январе-августе 2020 г. сократился на 43,6%, до 207 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (367,5 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

За восемь месяцев 2020 г. на внешние рынки было отправлено 73,3 тыс. т против 220,7 тыс. т за аналогичный период 2019 г. При этом, в августе 2020 г. Кременчугский НПЗ почти в два раза нарастил экспорт мазута. Так, за месяц завод отправил 35,2 тыс. т ресурса, тогда как месяцем ранее этот показатель составлял 18,7 тыс. т.

Экспорт промежуточных продуктов переработки — риформата, бензолсодержащей фракции и рафината — в январе-августе 2020 г. тоже сократился.

За отчетный период государственная компания "Укргаздобыча" снизила экспорт бензолсодержащей фракции на 8,8%, до 53,8 тыс. т и уменьшила поставки на внешние рынки риформата на 16,3%, до 49 тыс. т.

"Укртатнафта" сохранила экспорт рафината бензольного риформинга на уровне января-августа 2019 г. — 31,1 тыс. т. Из которых 17,8 тыс. т было экспортировано в Венгрию, 13,3 тыс. т — в Литву и Нидерланды.

Как сообщал enkorr, в 2019 г. Шебелинский ГПЗ и Кременчугский НПЗ увеличили экспорт бензолсодержащей фракции, риформата и рафината на 4,5%, до 199,2 тыс. т, по сравнению с 2018 г. (190,6 тыс. т).

Напомним, в первом полугодии 2020 года украинские НПЗ нарастили выпуск основных видов нефтепродуктов и свою долю на рынке бензина с 46% до 54%, дизтоплива — с 11,8 до 16%.

МинПром по материалам enkorr

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