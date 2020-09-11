Крюковский завод не собрал ни одного локомотива

Крюковский вагоностроительный завод в январе – августе 2020 года, по сравнению с январем-августом 2019 года, уменьшил производство грузовых вагонов на 70%, или 2621 вагона – до 1024 штук.



Об этом сообщили в управлении экономики Кременчуга со ссылкой на данные предприятия.



В январе-августе 2020 года предприятие произвело 26 пассажирских вагонов, тогда как в январе-августе прошлого года – 6.



Локомотивов в этом году завод не собирал, тогда как в январе-августе 2019 года на предприятии собрали 15 локомотивов.



В сентябре завод будет работать 16 рабочих дней.



