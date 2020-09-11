ЕЦБ сохранил ключевые ставки на текущих уровнях

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам — на уровне минус 0,5%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

ЕЦБ сохранил ключевые ставки на текущих уровнях
Фото: gesellberg.com

Решения ЕЦБ

Ставку по маржинальным кредитам сохранили на уровне 0,25%.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет находиться вблизи целевого уровня — чуть ниже 2%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты.

Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца июня 2021 года.

Кроме того, ЕЦБ намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2022 года.

При этом регулятор сообщил, что «готов скорректировать все свои инструменты».

Напомним

  • По итогам заседания 4 июня Европейский центральный банк принял решение увеличить объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро.

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