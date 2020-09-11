Mastercard запустила платформу для тестирования национальных криптовалют

Mastercard представила блокчейн-платформу для тестирования национальных криптовалют. Это система, которая позволяет центробанкам выпускать свои цифровые валюты в контролируемой среде. Ключевые результаты тестирования – оценка совместимости этих цифровых валют с существующей платежной экосистемой и практичность использования CBDC.

Mastercard запустила платформу для тестирования национальных криптовалют
Фото: censor.net

Что известно о платформе

«Эта новая платформа поддержит центральные банки в принятии решений по развитию местной и региональной экономики», — заметил вице-президент по цифровым активам и блокчейн-продуктам Mastercard Радж Дхамодхаран.

При этом Mastercard не информирует, какое программное обеспечение используется в проекте. Известно лишь, что в нем задействована технология распределенного реестра.

Стимулы для выпуска CBDC

По данным Банка международных расчетов, на начало 2019 года исследованиями в области CBDC занимались 70% центральных банков. Такой интерес объясняется усилением конкуренции и финансовой инклюзивности, а также расширением инструментов фискальной политики.

Сегодня центробанки и так практикуют виртуальную эмиссию валюты, а значительная доля платежей и переводов происходит в безналичной форме.

Отличия CBDC от существующей системы заключаются в следующем:

  • CBDC одновременно повысит конкуренцию и стабильность финансовой сферы на фоне того, как банки теснят технологические компании и криптовалюты;
  • CBDC позволяет повысить финансовую инклюзивность, поскольку может предложить новую платежную инфраструктуру с меньшими затратами на переводы. Кроме того, центральным банкам будет проще работать в диджитал-экономике;
  • цифровые валюты расширят инструменты фискальной политики, доступные регуляторам — например, позволят избежать «ловушки нулевых ставок». Более прозрачные данные платежных потоков повысят качество макроэкономической статистики;
  • CBDC также стимулирует использование местной валюты для оплаты товаров и услуг, что особенно актуально в странах, подверженных долларизации экономики;
  • CBDC позволит снизить расчетные риски, обеспечить круглосуточную доступность ликвидности для банков, сократить издержки при трансграничных переводах и т. п.

Напомним

Большинство предложений по выпуску CBDC предполагают создание двухуровневой денежной системы: центробанк выпускает и контролирует оборот, а лицензированные посредники (банки и другие финучреждения) распространяют и обеспечивают операции.

Первые эксперименты с CBDC показали, что в процессе работы с цифровой валютой необходимо участие частного сектора, чтобы обеспечить конкурентоспособность и адаптивность к технологическим изменениям.

Независимые аналитики из института dGen предположили, что в течение десяти лет от трех до пяти стран полностью откажутся от фиата в пользу национальных цифровых валют. Точных утверждений авторы отчета не приводят, но указывают на Китай и Багамские острова.

Минфин писал, что Украина является мировым лидером по использованию населением криптовалютных активов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Китайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с УкраинойКитайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с Украиной
Южный ГОК увеличил выпуск концентратаЮжный ГОК увеличил выпуск концентрата
Магазины B2B Jewelry продолжают работать. В СБУ объяснили причинуМагазины B2B Jewelry продолжают работать. В СБУ объяснили причину
“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”
Приватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллионаПриватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллиона
Блок рекламы


Похожие новости
Конкурент для monobank. Дочь Тигипко запустила мобильный банкКонкурент для monobank. Дочь Тигипко запустила мобильный банк
НБУ придумал новый вид стресс-тестирования банков. Он уже работаетНБУ придумал новый вид стресс-тестирования банков. Он уже работает
Швейцария будет принимать налоговые платежи в криптовалютеШвейцария будет принимать налоговые платежи в криптовалюте
В Китае массовый вывод криптовалюты с бирж. В чем проблемаВ Китае массовый вывод криптовалюты с бирж. В чем проблема
Вьетнамская Hoa Phat Group запустила третью домнуВьетнамская Hoa Phat Group запустила третью домну
Швеция запустила первое в мире предприятие по выплавке стали на водородеШвеция запустила первое в мире предприятие по выплавке стали на водороде
«Нова пошта» запустила сервис безопасных онлайн-покупок. Как работает сервис«Нова пошта» запустила сервис безопасных онлайн-покупок. Как работает сервис
За год из Китая через криптовалюты вывели $50 миллиардовЗа год из Китая через криптовалюты вывели $50 миллиардов
Германия запустила трехлетний эксперимент по выплате жителям безусловного дохода в 1200 евроГермания запустила трехлетний эксперимент по выплате жителям безусловного дохода в 1200 евро
ЕС дал добро: Mastercard покупает датскую платежную системуЕС дал добро: Mastercard покупает датскую платежную систему
Последние новости
Подгружаем последние новости