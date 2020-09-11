Mastercard запустила платформу для тестирования национальных криптовалют

Mastercard представила блокчейн-платформу для тестирования национальных криптовалют. Это система, которая позволяет центробанкам выпускать свои цифровые валюты в контролируемой среде. Ключевые результаты тестирования – оценка совместимости этих цифровых валют с существующей платежной экосистемой и практичность использования CBDC.

Фото: censor.net

Что известно о платформе

«Эта новая платформа поддержит центральные банки в принятии решений по развитию местной и региональной экономики», — заметил вице-президент по цифровым активам и блокчейн-продуктам Mastercard Радж Дхамодхаран.

При этом Mastercard не информирует, какое программное обеспечение используется в проекте. Известно лишь, что в нем задействована технология распределенного реестра.

Стимулы для выпуска CBDC

По данным Банка международных расчетов, на начало 2019 года исследованиями в области CBDC занимались 70% центральных банков. Такой интерес объясняется усилением конкуренции и финансовой инклюзивности, а также расширением инструментов фискальной политики.

Сегодня центробанки и так практикуют виртуальную эмиссию валюты, а значительная доля платежей и переводов происходит в безналичной форме.

Отличия CBDC от существующей системы заключаются в следующем:

CBDC одновременно повысит конкуренцию и стабильность финансовой сферы на фоне того, как банки теснят технологические компании и криптовалюты;

CBDC позволяет повысить финансовую инклюзивность, поскольку может предложить новую платежную инфраструктуру с меньшими затратами на переводы. Кроме того, центральным банкам будет проще работать в диджитал-экономике;

цифровые валюты расширят инструменты фискальной политики, доступные регуляторам — например, позволят избежать «ловушки нулевых ставок». Более прозрачные данные платежных потоков повысят качество макроэкономической статистики;

CBDC также стимулирует использование местной валюты для оплаты товаров и услуг, что особенно актуально в странах, подверженных долларизации экономики;

CBDC позволит снизить расчетные риски, обеспечить круглосуточную доступность ликвидности для банков, сократить издержки при трансграничных переводах и т. п.

Напомним

Большинство предложений по выпуску CBDC предполагают создание двухуровневой денежной системы: центробанк выпускает и контролирует оборот, а лицензированные посредники (банки и другие финучреждения) распространяют и обеспечивают операции.

Первые эксперименты с CBDC показали, что в процессе работы с цифровой валютой необходимо участие частного сектора, чтобы обеспечить конкурентоспособность и адаптивность к технологическим изменениям.

Независимые аналитики из института dGen предположили, что в течение десяти лет от трех до пяти стран полностью откажутся от фиата в пользу национальных цифровых валют. Точных утверждений авторы отчета не приводят, но указывают на Китай и Багамские острова.

Минфин писал, что Украина является мировым лидером по использованию населением криптовалютных активов.