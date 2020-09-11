Фонд соцстраха выплатил 5,98 миллиарда пострадавшим на производстве

Среднемесячный размер компенсации пострадавшим на производстве и утратившим заработок из-за частичной или полной потери трудоспособности составил 3783,83 грн, сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ) в телеграм-канале.

Также в Фонде подчеркнули, что осуществляют страхование при временной или стойкой утрате трудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, а также смерти потерпевшего.

Все отрасли

Среди получивших компенсации Фонда по состоянию на 1 сентября пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профзаболеваний 193,4 тыс. человек, членов их семей в случае утраты кормильца – почти 9 тыс.

Выплаты выполнены с учетом перерасчета на 11%, который Кабмин провел с 1 марта.

Шахтеры

В то же время ежемесячная страховая выплата шахтерам и их семьям по итогам августа т. г. возросла на 37% по сравнению со средним показателем размера такой выплаты для всех пострадавших. Среднемесячный размер компенсации этой категории работников составил 5191,92 грн, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним

В целом пострадавшие вследствие несчастных случаев на производстве и профзаболевания работники горнодобывающей промышленности получили за январь – август 2020 года 3,53 млрд грн. Это 59% всех средств, направленных Фондом пострадавшим.

Количество шахтеров, получающих ежемесячные выплаты Фонда, составляет 88,3 тыс., или 43,65% от общего количества получателей страховых выплат.