Ощадбанк выдал предпринимателям микрокредиты на 1,3 миллиарда

С начала действия программы кредитования микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанк выдал 3350 предпринимателям микрокредиты на 1,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ощадбанк выдал предпринимателям микрокредиты на 1,3 миллиарда
Фото: zn.ua

Кого кредитовали

«Наиболее активно программами кредитования воспользовались бизнес-клиенты из Запорожской, Винницкой, Львовской, Донецкой, Одесской, Черновицкой и Киевской областей», — говорится в сообщении.

За четыре месяца 2020 года Ощадбанк увеличил объемы микрокредитования бизнеса на 300 млн грн. Это рекордные темпы для этого направления деятельности в нашем банке. Всего с начала действия программы мы выдали 1,3 млрд грн для 3350 предпринимателей из всех регионов Украины.

На что берут кредиты

«С помощью микрокредитов предприниматели получают возможность инвестировать свой бизнес. В частности, они могут приобрести или отремонтировать недвижимое имущество, приобрести новое оборудование, транспорт или технику, увеличить оборотный капитал и тому подобное. Займы до 250 тыс грн предоставляются без залога», — отметил глава правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Напомним

  • 3 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе.
  • Кредиты будут предоставлять микро-, малым и средним предпринимателям в объеме до 5 млрд грн. Государство будет гарантировать перед банком 80% сумму такого займа.

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