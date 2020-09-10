ArcelorMittal повысила цены на г/к рулон для всех стран Европы

ArcelorMittal повысила цены на г/к рулон для всех стран Европы

Как сообщает ArgusMedia, компания ArcelorMittal повысила цену на г/к рулон по всей Европе, достигнув целевого показателя до 530 евро за тонну в северо-западной Европе и 490 евро за тонну в Италии. Ее предложение для остальной Европы составит выше 500 евро за тонну.

Этот шаг вступает в силу немедленно с начала ноября и далее. В своем уведомлении для клиентов компания указала на увеличенные сроки выполнения заказов и необходимость быстрого восстановления в Европе после чрезмерного спада по сравнению с другими регионами мира.

В нем также говорится о напряженности на международных рынках, причем такие экспортеры сырья, как Турция и СНГ, испытывают аналогичный рост и сосредоточивают внимание на своих внутренних рынках.

Участники рынка предполагают, что компания объявила о повышении, чтобы попытаться консолидировать цены около уровня 470-500 евро за тонну, который она предлагала в последний раз. Когда это предложение было первоначально внесено, рынок отнесся к нему с большим скептицизмом, но оно стало более реалистичным.

МинПром по материалам МеталлТорг

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