Китайская компания Sinosteel поставит оборудование для АМКР

Китайская компания Sinosteel поставит оборудование для АМКР

"АрселорМиттал Кривой Рог" выбрал в качестве подрядчика по созданию проекта и поставке оборудования для строительства современной фабрики окомкования китайскую компанию Sinosteel Engineering & Technology. Компания уже подписала соответсвующий договор, сообщила пресс-служба АМКР.

"Это знаменует собой старт проекта строительства современного производственного объекта, работа которого позволит вывести из эксплуатации два действующих аглоцеха предприятия", - говорится в сообщении.

Благодаря работе новой фабрики окомкования, закрытию двух аглоцехов и реконструкции аглоцеха № 2 ожидается уменьшение общего объема выбросов загрязняющих веществ на 78 тыс. тонн, а также снижение общего объема выбросов СО2 на 800 тыс. тонн в год. Ввод в эксплуатацию фабрики окомкования и будущая реконструкция доменной печи № 9 даст возможность достичь значительного снижения расхода кокса в аглодоменном переделе, что также повлечет за собой снижение выбросов загрязняющих веществ. Инвестиции в проект строительства новой фабрики окомкования превыcят 250 млн долл.

"На то, чтобы осуществить надлежащую оценку и выбрать технологию, необходимую для дальнейшего развития нашего металлургического производства, понадобилось несколько лет, но в итоге было решено построить с нуля современную высокотехнологичную фабрику окомкования. Она позволит не только усовершенствовать и модернизировать нашу операционную деятельность, но и станет флагманом экологической трансформации компании, города, области и страны. Также я горжусь, что это соглашение было подписано в разгар одного из самых крупных кризисов в сталелитейной промышленности, поскольку это демонстрирует полную приверженность компании к долгосрочному развитию", - отметил Мауро Лонгобардо, генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог".

Новая фабрика окомкования сможет выпускать до 5 млн тонн окатышей в год. Их будут использовать в качестве сырья для доменных печей, частично заместив агломерат. Это не только позволит увеличить производительность крупнейшей на предприятии доменной печи № 9, но и отказаться от выпуска агломерата в двух аглоцехах. При этом первоначально рассматривался вариант со строительством агломерационной фабрики. Но после детального анализа на предприятии пришли к выводу, что строительство фабрики окомкования является более экономически и экологически эффективным проектом.

Завершить обновление агломерационного производства "АрселорМиттал Кривой Рог" намерен в 2023 году, что приведет к существенному снижению промышленной нагрузки на окружающую среду.

МинПром по материалам uaprom.info

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Китайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с УкраинойКитайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с Украиной
Южный ГОК увеличил выпуск концентратаЮжный ГОК увеличил выпуск концентрата
Магазины B2B Jewelry продолжают работать. В СБУ объяснили причинуМагазины B2B Jewelry продолжают работать. В СБУ объяснили причину
“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”
Приватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллионаПриватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллиона
Блок рекламы


Похожие новости
Государственная компания "Центрэнерго" готова принять на баланс шахты после проведения аудитаГосударственная компания "Центрэнерго" готова принять на баланс шахты после проведения аудита
Беларусь поставит в Украину 3 млн тонн нефтепродуктовБеларусь поставит в Украину 3 млн тонн нефтепродуктов
ПриватБанк проиграл в суде $350 млн компаниям, связанным с братьями СуркисамиПриватБанк проиграл в суде $350 млн компаниям, связанным с братьями Суркисами
Danieli поставит в Китай 4 электродуговые печиDanieli поставит в Китай 4 электродуговые печи
Бразилия поставит в США в 6 раз меньше полуфабрикатовБразилия поставит в США в 6 раз меньше полуфабрикатов
Фонд гарантирования вкладов предупредил: на рынке появилась мошенническая компанияФонд гарантирования вкладов предупредил: на рынке появилась мошенническая компания
АМКР потратит 700 млн долл. на крупные проекты с экологической составляющейАМКР потратит 700 млн долл. на крупные проекты с экологической составляющей
Украинская компания получила первую поставку газа из ГрецииУкраинская компания получила первую поставку газа из Греции
АМКР отправил 50 млн тонн шлаков Укравтодору на восстановление дорогАМКР отправил 50 млн тонн шлаков Укравтодору на восстановление дорог
АМКР отремонтировал паровой котел за 55 млн грнАМКР отремонтировал паровой котел за 55 млн грн
Последние новости
Подгружаем последние новости