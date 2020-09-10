Министр финансов назвал причины выкупа ВВП-варрантов 2015 года

Такое решение было принято с целью уменьшения выплат из госбюджета, которые в 2021 году могут составить $40 млн, а за весь период обращения этих бумаг до 2040 года превысить $22 млрд, сообщил министр финансов Сергей Марченко агентству Интерфакс-Украина .

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На заседании парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 9 сентября Марченко уточнил, что правительственный прогноз роста ВВП на 2021 год составляет 4,6%, а при такой динамике этого показателя по ВВП-варрантам в 2023 году необходимо было бы выплатить $600 млн.

Для выкупа ВВП-варрантов Украина в лице Министерства финансов, которому правительством предоставлено право осуществлять операции с государственными деривативами, привлекла банк J.P. Morgan. С ним рассчитались еврооблигациями на сумму $328,79 млн, погашенными 1 сентября. По данным участников рынка, выкуплено около 11,5% ВВП-варрантов, а операция по их выкупу длилась более месяца.

Цена вопроса

После выпуска ВВП-варрантов в конце 2015 года они котировались по курсу около 50% номинала, после чего просели до 30%, а историческим минимумом стал уровень 28,257% в середине ноября 2016 года. Затем начался рост их котировок, и к середине апреля 2018 года в ожидании возобновления финансирования МВФ эти бумаги подорожали до локального максимума в 72,5%.

Однако проблемы, возникшие с МВФ в 2018 году, снова привели к падению почти на уровне 50% номинала этих ценных бумаг. Когда же Украина договорилась о новом транше МВФ , весной 2019 года начался новый рост этих бумаг, как и котировок еврооблигаций. Отметку в 100% номинала котировки впервые преодолели в середине января текущего года.

Наступивший неожиданно коронакризис снова обвалил котировки этих бумаг – во второй половине марта они вновь опускались до 50% номинала, однако на новостях о вероятном получении Украиной крупного кредита МВФ эти бумаги подорожали и в начале июля 2020 года стоили дороже 90%, а в отдельные дни даже превысили 95%.

В дни, предшествовавшие объявлению 15 августа о частичном выкупе ВВП-варрантов, эти бумаги котировались по курсу около 86% от номинала, а на вечер 8 сентября стоили больше 97%.

Министр финансов также уточнил, что после обнародования информации о сделке котировки ВВП-варрантов выросли сразу на 8 процентных пунктов.

История вопроса

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации внешнего госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд, т. е. они не являются частью госдолга страны.

Платежи по ВВП-варрантам запланированы ежегодно в денежной форме (в долларах США) в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, выплат по этим ценным бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3 до 4%, выплаты по бумагам составят 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%.

Помимо этого, с 2021-го по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП . Отсутствие каких-либо ограничений по выплатам после 2025 года в случае быстрого роста ВВП в свое время критиковалась отдельными политиками и экспертами.