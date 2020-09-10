Каждый клиент МФО имеет в среднем по 3 кредита — представитель кредитного бизнеса

Средняя закредитованность клиента микрофинансовой организации по итогам прошлого года составила 3 ??кредита. Хотя отдельные заемщики имеют до 40 кредитов. Об этом «Минфину» рассказал СЕО «Швидко гроші» Александр Холод.

Каждый клиент МФО имеет в среднем по 3 кредита — представитель кредитного бизнеса
Фото: myvin.com.ua

По его словам, закредитованность клиентов МФО начала расти после 2016 года, когда на каждого заемщика приходилось в среднем полтора кредита. Как отметил Александр Холод, причиной роста закредитованности стала ошибочная стратегия большого числа МФО.

«Когда вход в кредитный бизнес стал достаточно простым, некоторые новые компании начали выдавать небольшие кредиты на 1-2 тыс. грн. всем желающим », — рассказал Холод. По его убеждению, такая стратегия имела негативные последствия как для заемщиков, так и для рынка кредитования в целом.

«Если человек за один день берет несколько кредитов на 1-2 тыс. грн, то через 14 дней ему одновременно начинают звонить все кредиторы, напоминая о необходимости вернуть долг. У клиента в такой ситуации возникает желание просто выключить телефон. В результате он остается с просроченным кредитом и испорченной кредитной историей. Если бы у клиента был только один кредит на большую сумму, это не создавало бы для него стрессовую ситуацию и ему было бы проще рассчитаться с долгами», — отметил СЕО «Швидко гроші».

Как сообщал «Минфин», во время карантина МФО сосредоточились на кредитовании тех клиентов, которые уже брали у них ссуды. Сейчас таким клиентам финансовые организации дают 90% всех займов. В карантин на такие кредиты приходилось 70%.

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