Каждый клиент МФО имеет в среднем по 3 кредита — представитель кредитного бизнеса
Средняя закредитованность клиента микрофинансовой организации по итогам прошлого года составила 3 ??кредита. Хотя отдельные заемщики имеют до 40 кредитов. Об этом «Минфину» рассказал СЕО «Швидко гроші» Александр Холод.
По его словам, закредитованность клиентов МФО начала расти после 2016 года, когда на каждого заемщика приходилось в среднем полтора кредита. Как отметил Александр Холод, причиной роста закредитованности стала ошибочная стратегия большого числа МФО.
«Когда вход в кредитный бизнес стал достаточно простым, некоторые новые компании начали выдавать небольшие кредиты на 1-2 тыс. грн. всем желающим », — рассказал Холод. По его убеждению, такая стратегия имела негативные последствия как для заемщиков, так и для рынка кредитования в целом.
«Если человек за один день берет несколько кредитов на 1-2 тыс. грн, то через 14 дней ему одновременно начинают звонить все кредиторы, напоминая о необходимости вернуть долг. У клиента в такой ситуации возникает желание просто выключить телефон. В результате он остается с просроченным кредитом и испорченной кредитной историей. Если бы у клиента был только один кредит на большую сумму, это не создавало бы для него стрессовую ситуацию и ему было бы проще рассчитаться с долгами», — отметил СЕО «Швидко гроші».
Как сообщал «Минфин», во время карантина МФО сосредоточились на кредитовании тех клиентов, которые уже брали у них ссуды. Сейчас таким клиентам финансовые организации дают 90% всех займов. В карантин на такие кредиты приходилось 70%.