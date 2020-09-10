Портфель NPL в госбанках намерены сократить на 305 миллиардов за три года
Совет по финстабильности одобрил разработанные госбанками планы, которые предусматривают сокращение их портфеля неработающих кредитов на 305 млрд грн за три года. Об этом говорится в
За счет чего сократят портфель NPL
Снизить уровень NPL, накопленных на балансах государственных банков, за три года на 305 млрд грн планируют за счет:
- списания с баланса проблемных кредитов, зарезервированных на 100%. В то же время банки продолжат работу по взысканию с должников;
- реструктуризации жизнеспособных кредитов;
- взыскания залогового имущества с последующей реализацией;
- продажи или переуступки прав требования по проблемным портфелями.
Где наибольший объем неработающих кредитов
В отраслевом разрезе наибольший объем неработающих кредитов банков государственного сектора традиционно сконцентрирован в оптовой и розничной торговле, производстве химических веществ и химической продукции, производстве пищевых продуктов, металлургическом производстве.
Напомним
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Банки государственного сектора продолжают уменьшать портфель неработающих кредитов. По итогам I полугодия текущего года объем NPL сократился на 6,1 млрд грн до 391 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле сектора снизилась до 63,1%.
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Нацбанк установил для банков требования по организации процесса управления проблемными активами, высокая доля которых определена одним из системных рисков для финстабильности Украины.
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Утверждение планов означает выполнение одного из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.