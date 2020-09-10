Кабмин выделил 6 миллиардов для медиков. Зарплаты должны вырасти на 3,5 тысячи

Выплаты врачам будут повышены в среднем на 3500 грн. Об этом сообщил nv.ua со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Кабмин выделил 6 миллиардов для медиков. Зарплаты должны вырасти на 3,5 тысячи

Решение принято 9 сентября на заседании Кабинета Министров.

«Шмыгаль на заседании правительства: врачам повысят выплаты в среднем на 3500 грн. На эти цели направят около 6 млрд грн», — написал депутат.

Напомним

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о порядке повышения выплат медикам вторичного и третичного звеньев, в т. ч. работникам экстренной помощи, с 1 сентября т. г.:

  • все медики указанных звеньев (кроме первички) — доплата в размере 70% от должностного оклада, рассчитанного по высшему 14-му тарифному разряду ЕТС (единой тарифной сетки);
  • специалисты с базовым и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей — доплата в размере 50% от минимальной заработной платы;
  • младшие медицинские сестры — доплата в размере 25% от минимальной заработной платы.

Эти доплаты будут выплачиваться медикам в связи с пандемией коронавируса. Поэтому пока срок их выплат ограничен концом текущего года.

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