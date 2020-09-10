Киевсовет выделил на достройку Подольского моста еще 400 млн гривен

Депутаты Киевсовета проголосовали за внесение изменений в бюджет города на 2020 год, согласно которым планируется выделить 400 млн гривен в качестве аванса на достройку Подольско-Воскресенского мостового перехода. Во время обсуждения двое депутатов попытались воспрепятствовать выделению этой суммы, однако председательствующий на заседании Киевсовета Виталий Кличко даже не вынес их предложения на голосование.

Как стало известно KV , на сегодняшнем заседании Киевсовета депутаты 61-м голосом “за” поддержали проект решения о внесении изменений в бюджет Киева на 2020 год.

Во время обсуждения данного вопроса глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко (фракция “Солидарность”) призвала коллег-депутатов не голосовать за предложенный вариант бюджета, за который уже трижды не набиралось голосов. Причина – в документе, по словам Костенко, “спрятано 400 млн на распределение для Подольско-Воскресенского перехода”.

Депутат заявила, что на самом деле деньги сейчас у подрядчика есть, а новый аванс в сумме 400 млн гривен рассчитан на использование в течение двух лет. Костенко расценивает это как содействие в затягивании сроков строительства. Она подчеркнула, что подрядчик не достроил объект, не предоставил технического и экономического обоснования расходов и точной сметы.

Мэр Киева Виталий Кличко не дал ей договорить и не поставил данную правку на голосование.

Недовольство выделением, этих 400 млн гривен при обсуждении изменений в бюджет Киева высказал и член комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ и ТЭК Вадим Онофрийчук (фракция “Солидарность”). Он подчеркнул, что в условиях недовыполнения бюджета из-за введения карантинных ограничений столичная власть не увеличивает финансирования по таким важным статьям, как, к примеру, реконструкция развязок на Троещине.

Онофрийчуку также выключили микрофон, не дав договорить.

Напомним, что в ходе заседания столичного горсовета 30 июля депутат Киевсовета Александр Пабат (внефракционный) обвинил мэра столицы Виталия Кличко в передаче миллиардов гривен из бюджета фирмам “смотрящего” Дениса Комарницкого. “Сейчас мы узнаем из материалов уголовных дел о том, что два миллиарда на Подольский мост куда-то “растворились” на шесть компаний. Причем, половина платежа была вообще проведена наличными”. В ответ городской глава не сказал ничего конкретного и никак не прокомментировал обвинения в свой адрес.

Ранее в своем расследовании журналист Денис Бигус отмечал, что на Подольский мост было выделено более 6 млрд гривен. Причем, по его данным, выделялись они без конкурса фирме-прокладке – “Эко-Буд-Трейд”, за которой стоят “смотрящий” по Киеву Денис Комарницкий, народный депутат Николай Тищенко и его свояк Герман Блинов.

Информацию о связях Кличко с Комарницким и о передаче первым средств на фирмы второго озвучивали и народные депутаты, в частности, Гео Лерос и Александр Дубинский. Так, Гео Леорос заявлял, что Денис Комарницкий курирует в Киеве строительную, энергетическую и земельную отрасли, архитектуру и медицину. А “работает” он через несколько фирм, среди которых ООО “Эко-Строй-Трейд”, являющейся генподрядчиком строительства Подольского моста. Этой фирме от КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева " уже досталось 6,53 млрд гривен за строительство Подольского моста.

Также KV писала о разразившемся в начале августа 2020 года скандале, когда группа неизвестных лиц вывезла со стройплощадки Подольско-Воскресенского мостового перехода 12 вант. Мэр Киева Виталий Кличко тогда выразил возмущение этой ситуацией. После чего субподрядчик – ООО “Инжиниринговая мостовая компания”, заявляла о том, что вывезла ванты, купленные за собственные средства, на сохранение и обвинила генподрядчика строительства Подольского моста – ООО “Эко-Буд-Трейд” в невыплате с осени 2019 года 200 млн гривен. Последние, в свою очередь, уверяли, что не имеют такого долга.

Отметим, по данным нардепа VIII созыва Юрия Левченко, Кличко, Ермак, Тищенко и Комарницкий договорились между собой и поделили коррупционные потоки. В частности, Дениса Комарницкого СМИ называют куратором работы КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений”.

КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева” с марта 2020 года временно руководит Роман Лисневский. До него, с 12 ноября 2018 года директором КП был Михаил Харнам. Работу КП курирует Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Сферу транспортной инфраструктуры в столице с 21 февраля 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.