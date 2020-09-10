Госстат: Капитальные инвестиции в экономику Украины сократились на 30%

За первое полугодие удалось привлечь инвестиций на 30% меньше – 163,78 млрд грн, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики .

Фото: rbc.ua

В первом полугодии 2019 года, по данным Госстата, в экономику Украины были привлечены капитальных инвестиций на 11,0% больше, чем в 2018 году – 584,45 млрд грн.

Кто лидировал

Лидерами по объемам капитальных инвестиций стали Киев и область.

К тройке лидеров за январь – июнь 2020 года присоединилась еще и Днепропетровская область.

Отрасли экономики

Практически по всем отраслям экономики объемы капитальных инвестиций продемонстрировали падение по сравнению с таким же периодом прошлого года.

В промышленность было привлечено на 37,2% меньше – 63,26 млрд грн; в строительство на 22,9% меньше – 20,68 млрд грн; сельское, лесное и рыбное хозяйство на 44,5% меньше – 14,54 млрд грн; оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов на 32,5% меньше – 13,31 млрд грн; транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность на 54,4% меньше – 8,93 млрд грн.

Область информации и связи на 8,3% меньше – 8,58 млрд грн; финансовую и страховую деятельность на 0,2% меньше – 4,62 млрд грн; операции с недвижимым имуществом на 34,3% меньше – 7,74 млрд грн; в профессиональную, научную и техническую деятельность на 17,2% меньше – 3,66 млрд грн.

Распределение инвестиций

Распределение инвестиций в процентах за первое полугодие 2020 года показало активность сегментов отечественного рынка, связанных с тяжелой промышленностью и строительством – промышленным, коммерческим и жилым.

Так, инвестиции в машины, оборудование и инвентарь составили 33,1% от общей суммы капитальных инвестиций в экономику страны, в инженерные сооружения – 22,8%, нежилые здания – 14,3%, жилые дома – 11,9%, транспортные средства – 8,3%, программное обеспечение и базы данных – 3,0%, права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии – 1,5%, долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства – 1,2%, землю – 0,4%, в другие материальные и нематериальные активы – 3,5%.

Собственные средства предприятий и организаций

Они составили 69,0% от общего объема капитальных инвестиций, которые были привлечены в январе – июне 2020 года. Вторую позицию занимают кредиты банков и другие займы – 8,4%. И далее в перечне согласно объемам инвестиций – средства местных бюджетов (7%); средства населения на строительство жилья (6,6%); средства государственного бюджета (4,5%); средства иностранных инвесторов (0,5%); другие источники финансирования (4,0%).