Vale решила закрыть рудник в Новой Каледонии

Бразильская горнодобывающая корпорация Vale сообщила, что приступает к остановке добычи руды и производству никеля и кобальта на руднике Goro в Новой Каледонии после того, как стало известно о провале сделки по продаже 95% акций предприятия австралийской компании New Century Resources.



Как заявляет Vale, корпорация безусловно выходит из этого бизнеса. Поэтому, если в ближайшие несколько месяцев не будет найдено решения, рудник будет окончательно выведен из эксплуатации.



Рудник Goro, введенный в строй в 2011 г., достался Vale в ходе поглощения канадской компании Inco. Его производительность должна была составить 57 тыс. т никеля и 2-3 тыс. т кобальта в год, но из-за многочисленных технических проблем и конфликтов с местным населением этого тихоокеанского острова предприятие так и не смогло выйти на проектную мощность. В 2019 г. на нем было получено только 23,4 тыс. т никеля.



В конце мая 2020 г. Vale заключила соглашение с New Century о проведении эксклюзивных переговоров о продаже 95% акций компании Vale-Nouvelle-Caledonie (VNC), которая управляет рудником. Но срок их истек, а заключить сделку так и не удалось.



В соответствии с разработанной программой модернизации на руднике планировалось демонтировать часть оборудования и перевести предприятие с производства, преимущественно, оксида никеля на выпуск смешанного гидроксида никеля и кобальта. Стоимость этих мероприятий оценивалась в $900 млн.



Предполагалось, что Vale после продажи предоставит $500 млн. на реконструкцию Goro. Еще 200 млн. евро обещала выделить администрация Новой Каледонии, являющейся владением Франции. Оставшиеся $200 млн. должна была привлечь New Century, но данный проект не был поддержан ее акционерами.



Руководство Vale сообщает, что продолжает переговоры о будущем VNC с местными властями. Кроме того, компания отмечает, что ранее интерес к руднику проявляли некие китайские инвесторы. В настоящее время компания поставляет небольшие объемы никелевой руды в Китай .