В мире возобновили работу 22-х доменных печей

В мире возобновили работу 22-х доменных печей

Металлургические предприятия по всему миру перезапускают доменные печи, приостановленные в связи с последствиями COVID-19. По оценке UBS, из простаивающих 72 возобновляется работа 22 домен, сообщает S P Global Platts.

"Исходя из получаемых данных, доля перезапускаемых печей составляет около 34% от общей мощности домен, прекративших производство или остановленных из-за COVID-19, а остальные, как ожидается, возобновят работу к концу года. В числе причин для перезапуска - специфика металлургического производства, а также улучшение стального спроса", - говорится в сообщении.

"В целом, из-за факторов, связанных с COVID-19, производство прекратили в общей сложности 72 доменные печи по всему миру, что эквивалентно 132 млн. тонн нерафинированной стали. В Европе из 31 возобновлена работа 8 домен, в северной Америке - 6 из 26, в Латинской Америке - 4 из 13, 16 из 46 - в странах Азии", - говорится в сообщении.

МинПром по материалам МеталлСервис

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