Платная женская камера появилась в Киевском СИЗО

Платная женская камера появилась в Киевском СИЗО

В столичном следственном изоляторе появилась первая платная камера для женщин. Она отличается улучшенными бытовыми условиями и рассчитана на двух человек.

Об этом KV стало известно из сообщения “Укринформа” со ссылкой на замминистра юстиции Елену Высоцкую.

“Открыли одну камеру на два места в женском корпусе. Сегодня она уже открыта. Сегодня женщинам, которые находятся в изоляторе, объявили эту информацию”, – рассказала Высоцкая.

Она отметила, что такое решение было принято, так как эксперимент с платными камерами хорошо сработал. 

Стоимость пребывания в платной камере для женщин составляет 2 тыс. гривен в сутки, 8 тыс. гривен за неделю и 12 тыс. гривен в месяц.

По состоянию на 1 сентября за пользование платными камерами в Киевском СИЗО было уплачено 476 тысяч гривен.

Как ранее сообщала KV, в Лукьяновском СИЗО Киева заработали первые в Украине платные камеры с улучшенными условиями размещения. Тариф – на уровне “докоронавирусного” снятия квартиры в столичном спальном районе (или по-суточно). Правда, “одиночек” повышенного комфорта пока нет. И на узников, которым уже вынесен обвинительный приговор, улучшение бытовых условий распространяться не будет.

Фото: “Укринформ”


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Китайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с УкраинойКитайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с Украиной
Южный ГОК увеличил выпуск концентратаЮжный ГОК увеличил выпуск концентрата
Магазины B2B Jewelry продолжают работать. В СБУ объяснили причинуМагазины B2B Jewelry продолжают работать. В СБУ объяснили причину
“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”
Приватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллионаПриватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллиона
Блок рекламы


Похожие новости
Фонд гарантирования вкладов предупредил: на рынке появилась мошенническая компанияФонд гарантирования вкладов предупредил: на рынке появилась мошенническая компания
Новое Киевское СИЗО построят на территории Бориспольского исправительного центраНовое Киевское СИЗО построят на территории Бориспольского исправительного центра
В Лукьяновском СИЗО за 34,5 млн гривен отремонтируют медчасть и реконструируют режимный корпусВ Лукьяновском СИЗО за 34,5 млн гривен отремонтируют медчасть и реконструируют режимный корпус
Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривенМинюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен
Минюст запустил в продажу подарочные сертификаты в платные камеры СИЗОМинюст запустил в продажу подарочные сертификаты в платные камеры СИЗО
Малюська показал, куда пошли деньги клиентов VIP-камер СИЗОМалюська показал, куда пошли деньги клиентов VIP-камер СИЗО
В СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого открыли платные камерыВ СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого открыли платные камеры
Услугой платной камеры в Киевском СИЗО уже воспользовались два человекаУслугой платной камеры в Киевском СИЗО уже воспользовались два человека
В Киевском дворце детей и юношества за 4,41 млн гривен отремонтируют 6 кабинетов и фасадВ Киевском дворце детей и юношества за 4,41 млн гривен отремонтируют 6 кабинетов и фасад
На крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройкаНа крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройка
Последние новости
Подгружаем последние новости