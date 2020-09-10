Платная женская камера появилась в Киевском СИЗО
В столичном следственном изоляторе появилась первая платная камера для женщин. Она отличается улучшенными бытовыми условиями и рассчитана на двух человек.
Об этом
“Открыли одну камеру на два места в женском корпусе. Сегодня она уже открыта. Сегодня женщинам, которые находятся в изоляторе, объявили эту информацию”, – рассказала Высоцкая.
Она отметила, что такое решение было принято, так как эксперимент с платными камерами хорошо сработал.
Стоимость пребывания в платной камере для женщин составляет 2 тыс. гривен в сутки, 8 тыс. гривен за неделю и 12 тыс. гривен в месяц.
По состоянию на 1 сентября за пользование платными камерами в Киевском СИЗО было уплачено 476 тысяч гривен.
Как ранее сообщала
Фото: “Укринформ”