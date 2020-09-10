Платная женская камера появилась в Киевском СИЗО

В столичном следственном изоляторе появилась первая платная камера для женщин. Она отличается улучшенными бытовыми условиями и рассчитана на двух человек.

Об этом KV стало известно из сообщения “Укринформа” со ссылкой на замминистра юстиции Елену Высоцкую.

“Открыли одну камеру на два места в женском корпусе. Сегодня она уже открыта. Сегодня женщинам, которые находятся в изоляторе, объявили эту информацию”, – рассказала Высоцкая.

Она отметила, что такое решение было принято, так как эксперимент с платными камерами хорошо сработал.

Стоимость пребывания в платной камере для женщин составляет 2 тыс. гривен в сутки, 8 тыс. гривен за неделю и 12 тыс. гривен в месяц.

По состоянию на 1 сентября за пользование платными камерами в Киевском СИЗО было уплачено 476 тысяч гривен.

Как ранее сообщала KV , в Лукьяновском СИЗО Киева заработали первые в Украине платные камеры с улучшенными условиями размещения. Тариф – на уровне “докоронавирусного” снятия квартиры в столичном спальном районе (или по-суточно). Правда, “одиночек” повышенного комфорта пока нет. И на узников, которым уже вынесен обвинительный приговор, улучшение бытовых условий распространяться не будет.

Фото: “Укринформ”