В Киеве мужчину подозревают в “продаже” несуществующий защитных масок на 700 тысяч гривен

Следователи полиции Киева объявили о подозрении мужчине, который продавал несуществующие защитные маски. Среди обманутых покупателей были медицинские учреждения, коммерческие и благотворительные структуры, а также граждане из многих регионов Украины. Злоумышленник нанес ущерб пострадавшим почти на 700 тыс. гривен, ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

Во время проведения досудебного расследования уголовного производства по факту мошенничества сотрудники Управления противодействия киберпреступности в Киеве и Дарницкого управления столичной полиции установили и задержали подозреваемого, который через сеть Интернет осуществлял продажу несуществующих у него товаров противоэпидемического назначения.

По данным полиции, задержанным оказался 34-летний киевлянин. Правоохранители установили, что в марте месяце текущего года он зарегистрировал предприятие на подставное лицо и открыл банковские счета в двух финансовых учреждениях. Не имея цели заниматься предпринимательской деятельностью, мужчина размещал объявления на известных порталах сети Интернет о продаже защитных медицинских масок по более низким ценам, чем в торговых сетях. Обязательным условием доставки товара была стопроцентная предоплата, а получив деньги, подозреваемый удалял информацию и блокировал мобильные номера, адреса электронной почты и т.д.

Сейчас полицейским известно о как минимум 21 эпизоде мошенничества задержанного.

Среди пострадавших коммерческие, бюджетные и благотворительные организации, граждане из почти всех регионов Украины, а также два госпредприятия, которые являются медицинскими учреждениями. Им причинен материальный ущерб на почти 700 тыс. гривен. В то же время это не окончательное число пострадавших и общая сумма убытков.

Во время обысков по месту жительства и автомобиля подозреваемого правоохранители обнаружили вещи и документы, подтверждающие его противоправную деятельность и отражающие хозяйственную и финансовую деятельность, связанную с незаконным завладением денежными средствами потерпевших.

Правоохранители изъяли компьютерную технику, накопители информации, мобильные телефоны, сим-карты, печати фиктивных предприятий, деньги, добытые преступным путем, а также черновые записи с данными об осуществлении мошеннических сделок.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции мужчине сообщено о подозрении в совершении мошенничества в крупных размерах путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей на время проведения досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Полиция принимает меры по установлению других аналогичных фактов противоправной деятельности фигуранта.

Как сообщала KV , в Подольском районе столицы киевлянка стала жертвой мошенника, который выманил у нее крупную сумму денег. Мошенник представился врачом и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, а для операции нужно 5 тыс. долларов. Когда обман раскрылся, женщина обратилась к правоохранителям, которые оперативно задержали псевдо-врача.

Фото: столичная полиция