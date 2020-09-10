В Киеве мужчину подозревают в “продаже” несуществующий защитных масок на 700 тысяч гривен
Следователи полиции Киева объявили о подозрении мужчине, который продавал несуществующие защитные маски. Среди обманутых покупателей были медицинские учреждения, коммерческие и благотворительные структуры, а также граждане из многих регионов Украины. Злоумышленник нанес ущерб пострадавшим почти на 700 тыс. гривен, ему грозит до восьми лет тюремного заключения.
Об этом
Во время проведения досудебного расследования уголовного производства по факту мошенничества сотрудники Управления противодействия киберпреступности в Киеве и Дарницкого управления столичной полиции установили и задержали подозреваемого, который через сеть Интернет осуществлял продажу несуществующих у него товаров противоэпидемического назначения.
По данным полиции, задержанным оказался 34-летний киевлянин. Правоохранители установили, что в марте месяце текущего года он зарегистрировал предприятие на подставное лицо и открыл банковские счета в двух финансовых учреждениях. Не имея цели заниматься предпринимательской деятельностью, мужчина размещал объявления на известных порталах сети Интернет о продаже защитных медицинских масок по более низким ценам, чем в торговых сетях. Обязательным условием доставки товара была стопроцентная предоплата, а получив деньги, подозреваемый удалял информацию и блокировал мобильные номера, адреса электронной почты и т.д.
Сейчас полицейским известно о как минимум 21 эпизоде мошенничества задержанного.
Среди пострадавших коммерческие, бюджетные и благотворительные организации, граждане из почти всех регионов Украины, а также два госпредприятия, которые являются медицинскими учреждениями. Им причинен материальный ущерб на почти 700 тыс. гривен. В то же время это не окончательное число пострадавших и общая сумма убытков.
Во время обысков по месту жительства и автомобиля подозреваемого правоохранители обнаружили вещи и документы, подтверждающие его противоправную деятельность и отражающие хозяйственную и финансовую деятельность, связанную с незаконным завладением денежными средствами потерпевших.
Правоохранители изъяли компьютерную технику, накопители информации, мобильные телефоны, сим-карты, печати фиктивных предприятий, деньги, добытые преступным путем, а также черновые записи с данными об осуществлении мошеннических сделок.
Следственным отделом Дарницкого управления полиции мужчине сообщено о подозрении в совершении мошенничества в крупных размерах путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей на время проведения досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Полиция принимает меры по установлению других аналогичных фактов противоправной деятельности фигуранта.
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Фото: столичная полиция