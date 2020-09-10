Образовательное агентство Киева отдаст 1,3 млн гривен за разработку онлайн-курсов

Образовательное агентство Киева отдаст 1,3 млн гривен за разработку онлайн-курсов

Образовательное агентство Киева заказало разработку 80 онлайн-уроков для 19 курсов. Их к ноябрю 2020 года за 1,3 млн гривен разработает ООО “Эйчар Ю”. А использовать должны для наполнения портала образовательного хаба Киева

Как KV стало известно из объявления электронной системы публичных закупок Prozorro, 1 сентября 2020 года коммунальное некоммерческое предприятие  “Образовательное агентство Киева” (*) заключило договор с ООО “Эйчар Ю” (**) на создание онлайн учебного контента. Цена договора составила 1,3 млн гривен.

ООО “Эйчар Ю” до 1 ноября 2020 года должно разработать методологию, сверстать визуальное оформление, интегрировать и протестировать на платформе eduhub.in.ua (образовательный хаб Киева) 80 онлайн-уроков для 19 курсов.

Основная часть курсов рассчитана на широкий круг пользователей. Есть также узкопрофильные, в частности, для учителей (противодействие буллингу, организация дистанционного обучения), врачей (онлайн-врач), блогеров (школа блогеров), финансистов (блокчейн-технологии), графических дизайнеров (UX-дизайн), предпринимателей (школа малого и среднего бизнеса).

В техзадании к договору отмечается, что каждый курс должен содержать теорию, практические задания и тестовые вопросы, а каждый онлайн-урок – 20-40 слайдов. Среднее время одного урока – до 30 минут.

Ранее KV сообщала, что КНП “Образовательное агентство Киева" запустило в 2019 году образовательный хаб Киева. Он представляет собой модель смешанного обучения, которая объединяет онлайн-курсы и практические тренинги в хабе. За прошлый год на сайте хаба было зарегистрировано почти 200 тыс. пользователей и проведено более 600 различных тренингов. 

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО Эйчар Ю” основано в ноябре 2019 года. Уставный фонд – 1 тыс. гривен. Основной вид деятельности – прочие виды образования, не включенные в другие категории. Учредитель – Сергей Копчук. Руководит предприятием Сергей Тараненко.

По результатам участия в публичных закупках ООО “Эйчар Ю” заключило 3 договора на 2,4 млн гривен (без учеты нынешнего). Из них два договора подписано с КНП “Образовательное агентство Киева” и один договор – с Центром предоставления админуслуг Святошинской райгосадминистрации (информация Zакупівлі).

КНП “Образовательное агентство Киева” основано Киевсоветом в 2007 году. Уставный фонд – 5 тыс. гривен. Основной вид деятельности – исследования и экспериментальные разработки в области общественных и гуманитарных наук. Руководитель – Бадри Лолашвили.

Предприятие подчинено Департаменту образования и науки Киевской горгосадминистрации (КГГА), которое возглавляет Елена Фиданян. Сферу образования в Киеве курирует заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

* КНП "Освітня агенція Києва” (Код ЄДРПОУ: 35075848)

** ТОВ “Ейчар Ю” (Код ЄДРПОУ: 43366416)

Фото: lenin.guru


Олеся Данилова, КиевВласть

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