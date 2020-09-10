Образовательное агентство Киева отдаст 1,3 млн гривен за разработку онлайн-курсов
Образовательное агентство Киева заказало разработку 80 онлайн-уроков для 19 курсов. Их к ноябрю 2020 года за 1,3 млн гривен разработает ООО “Эйчар Ю”. А использовать должны для наполнения портала образовательного хаба Киева.
Как
ООО “Эйчар Ю” до 1 ноября 2020 года должно разработать методологию, сверстать визуальное оформление, интегрировать и протестировать на платформе
Основная часть курсов рассчитана на широкий круг пользователей. Есть также узкопрофильные, в частности, для учителей (противодействие буллингу, организация дистанционного обучения), врачей (онлайн-врач), блогеров (школа блогеров), финансистов (блокчейн-технологии), графических дизайнеров (UX-дизайн), предпринимателей (школа малого и среднего бизнеса).
В техзадании к договору отмечается, что каждый курс должен содержать теорию, практические задания и тестовые вопросы, а каждый онлайн-урок – 20-40 слайдов. Среднее время одного урока – до 30 минут.
Ранее
Согласно данным аналитической системы
По результатам участия в публичных закупках ООО “Эйчар Ю” заключило 3 договора на 2,4 млн гривен (без учеты нынешнего). Из них два договора подписано с КНП “Образовательное агентство Киева” и один договор – с Центром предоставления админуслуг Святошинской райгосадминистрации (
Предприятие подчинено Департаменту образования и науки Киевской горгосадминистрации (КГГА), которое возглавляет Елена Фиданян. Сферу образования в Киеве курирует заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
* КНП "Освітня агенція Києва” (Код ЄДРПОУ: 35075848)
** ТОВ “Ейчар Ю” (Код ЄДРПОУ: 43366416)
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