Перевалка грузов в портах Украины выросла на 5%

По итогам января-августа этого года портовые операторы в морских портах Украины обработали 105,77 млн тонн грузов. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщили УНН в пресс-службе Мининфраструктуры.



"Уже несколько месяцев подряд, несмотря на кризис и пандемию, морская отрасль Украины продолжает стабильно развиваться. За 8 месяцев портовые операторы в морских портах обработали более 105 млн тонн грузов. Это на 5 млн тонн больше, чем по результатам января-августа прошлого года", - отметил глава Министерства.



По итогам отчетного периода, перевалка экспортных грузов возросла до 80,8 млн тонн (+5,4%), импортных - до 16,1 млн тонн (+0,9%), транзитных - до 7,3 млн тонн (+4,6%), каботажных - до 1,6 млн тонн (+30,8%).



Больше всего портами было обработано зерновых грузов и руды - 30,7 млн тонн и 30,2 млн тонн соответственно. Вместе с тем перевалка руды за 8 месяцев этого года выросла на 27,5%, чугуна - на 49,8%, масла - на 4,1%, нефти - в 2,5 раза.



Перевалка контейнеров достигла отметки в 690,6 тыс. TEU и превысила прошлогодний показатель на 9,2%.



Напомним, Херсонский порт и порт "Ольвия" передали в концессию.



