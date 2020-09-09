Приватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллиона
Приватбанк выставил на аукцион отель и офисные помещения в центре Херсона за 52 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба СЕТАМ.
Что известно об объекте
Объект состоит из двух частей:
В правой части здания (общей площадью 2635,2 кв.м.) в 2014 году была проведена реконструкция под качественный трехэтажный отель среднего класса на 60 номеров. В наличии котельная для подогрева воды и отопления в зимний период, прачечная.
Также отель может оказывать услуги по организации мероприятий в двух конференц-залах. Внутри двора здания есть парковка для транспорта.
В левой части (общей площадью 2375,8 кв. м) предоставляется в аренду нежилая недвижимость под офисные помещения с двумя общими санузлами на 2 и 3 этажах. В зимний период офисные помещения отапливаются электрообогревателями.
Цена лота
Аукцион запланирован на 23 сентября 2020 года.
Стартовая цена лота: 52 500 000 грн
Зарегистрироваться на аукцион и получить больше информации о лоте по ссылке.
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