Приватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллиона

Приватбанк выставил на аукцион отель и офисные помещения в центре Херсона за 52 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба СЕТАМ.

Приватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллиона
Фото предоставила пресс-служба ГП «СЕТАМ»

Что известно об объекте

Объект состоит из двух частей:

В правой части здания (общей площадью 2635,2 кв.м.) в 2014 году была проведена реконструкция под качественный трехэтажный отель среднего класса на 60 номеров. В наличии котельная для подогрева воды и отопления в зимний период, прачечная.

Также отель может оказывать услуги по организации мероприятий в двух конференц-залах. Внутри двора здания есть парковка для транспорта.

В левой части (общей площадью 2375,8 кв. м) предоставляется в аренду нежилая недвижимость под офисные помещения с двумя общими санузлами на 2 и 3 этажах. В зимний период офисные помещения отапливаются электрообогревателями.

Цена лота

Аукцион запланирован на 23 сентября 2020 года.

Стартовая цена лота: 52 500 000 грн

Зарегистрироваться на аукцион и получить больше информации о лоте по ссылке.

Ранее сообщалось

  • ГП «СЕТАМ», начиная 2015 года, провело более 63 тыс. успешных аукционов по реализации арестованного имущества на 9,3 млрд грн.
  • С 2016 года на электронном аукционе OpenMarket провели 14774 аукциона и реализовали залоговое имущество банков и других партнеров на 3 млрд грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Китайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с УкраинойКитайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с Украиной
“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”
Суд избрал меру пресечения основателю B2B JewelryСуд избрал меру пресечения основателю B2B Jewelry
В суде за "Мотор Сич" Китай может выиграть у Украины 3,5 миллиарда долларовВ суде за "Мотор Сич" Китай может выиграть у Украины 3,5 миллиарда долларов
Украина ввела единую квоту на импорт серной кислотыУкраина ввела единую квоту на импорт серной кислоты
Блок рекламы


Похожие новости
Больше всего денежных переводов украинцы получают из США — ПриватбанкБольше всего денежных переводов украинцы получают из США — Приватбанк
Минюст хочет заблокировать взыскание с Приватбанка 10 миллиардовМинюст хочет заблокировать взыскание с Приватбанка 10 миллиардов
В Минюсте придумали, как ПриватБанку не выплачивать $350 млн СуркисамВ Минюсте придумали, как ПриватБанку не выплачивать $350 млн Суркисам
Резерва нет. В Приватбанке рассказали, к чему приведет принудительное взыскание $350 миллионовРезерва нет. В Приватбанке рассказали, к чему приведет принудительное взыскание $350 миллионов
ПриватБанк проиграл в суде $350 млн компаниям, связанным с братьями СуркисамиПриватБанк проиграл в суде $350 млн компаниям, связанным с братьями Суркисами
Аукцион ОВГЗ: Минфин привлек в бюджет 894 миллионаАукцион ОВГЗ: Минфин привлек в бюджет 894 миллиона
Глава Приватбанка займется развитием диджитал. Новая структура правленияГлава Приватбанка займется развитием диджитал. Новая структура правления
Фонд гарантирования продал активы банков на 14,5 миллионаФонд гарантирования продал активы банков на 14,5 миллиона
В Приватбанке рассказали, пользуется ли спросом услуга «Наличные на кассе»В Приватбанке рассказали, пользуется ли спросом услуга «Наличные на кассе»
Нацбанк купил на межбанке $223 миллиона за прошлую неделюНацбанк купил на межбанке $223 миллиона за прошлую неделю
Последние новости
Подгружаем последние новости