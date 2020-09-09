НБУ придумал новый вид стресс-тестирования банков. Он уже работает

На Институтской постоянно думают о новых подходах в контроле за банками и выдумывают новые рецепты. Недавно Нацбанк придумал новый вид тестирования банков, который назвали реверсивным. Он уже внедряется. Об этом ответили на запрос «Минфина» в пресс-службе Национального банка.

НБУ придумал новый вид стресс-тестирования банков. Он уже работает
Фото: flickr.com

Что такое реверсивное стресс-тестирование

«Реверсивное стресс-тестирование — это элемент процесса составления планов восстановления банков. Он отличается от того стресс-тестирования, которое банки проходили в 2018 и 2019 годах, которое было частью ежегодной оценки устойчивости. Результаты такого стресс-тестирования не обнародуются», — ответили на запрос «Минфина» в пресс-службе Национального банка.

Если объяснять понятие реверсивного тестирования простым языком, то его можно уложить в три этапа:

  • На первом банки составляют исчерпывающий список макроэкономических факторов и рисков, которые способны влиять на их деятельность и финансовый результат. У каждого банка список будет своим, в зависимости от бизнес-ориентации.
  • На втором — каждый банк рассчитывает для себя, при каких экономических изменениях его деятельность окажется в зоне максимального риска.
  • На третьем — рассчитает для НБУ четкий план действий по восстановлению своей деятельности в случае, если все пойдет по плохому сценарию.

«По сути, банки должны раскрыть все свои слабые места, а затем сформулировать личный антикризисный план. Такой, чтобы регулятор согласился с его реалистичностью после того, как все пересчитает. Задача — не из простых. Особенно в нынешних условиях, когда на ситуацию влияют не только классические экономические риски, но еще и риски распространения эпидемии коронавируса в нашей стране и по всему миру», — прокомментировал «Минфину» ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Процесс уже запущен. Как сообщили в Нацбанке, все банки начали формировать план своего восстановления, правда, ни один еще не предоставил его регулятору. Потому говорить о чем-то еще рано. Первые выводы начнут делать лишь в декабре, а окончательные — лишь в 2021 году.

Ситуация с докапитализацией

На текущий момент в дополнительной капитализации нуждается 9 банков. 7 из них — это структуры с частным украинским капиталом и 2 — с государственным.

Общую потребность в капитале банковской системы НБУ оценили в 10,3 млрд грн. Регулятор уже давал эту оценку, но неделю назад подтвердил «Минфину» ее актуальность. Правда, Нацбанк признал, что в этом году не проводил стресс-тестирования банков. Но допустил, что живых денег может потребоваться даже меньше, если:

  • банки еще сильнее сократят свои расходы;
  • проведут реструктуризации своих балансов;
  • изменят свои бизнес-модели.

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