Для спасения Tata Steel Великобритания привлекла банк Credit Suisse

Для спасения Tata Steel Великобритания привлекла банк Credit Suisse

Как сообщает британский телеканал Sky News, правительство Великобритании привлекло швейцарский инвестиционный банк Credit Suisse для разработки плана действий в отношении активов индийской металлургической группы Tata Steel. Кроме того, консалтинговая компания McKinsey оценит перспективы британской сталелитейной отрасли в целом.

Tata Steel Europe, европейское подразделение индийской группы, владеет крупнейшим британским металлургическим комбинатом Port Talbot. Весной текущего года компания запросила финансовую поддержку у британского правительства, указывая на хроническую убыточность предприятия и дальнейшее ухудшение его финансового положения после начала эпидемии коронавируса.

Руководство Tata Steel рассчитывало получить от властей Великобритании порядка 900 млн. ф.ст. (1,17 млрд долл.) и взамен предлагало 50% акций своего британского подразделения. Однако длительные переговоры так и не привели к выработке взаимоприемлемого решения. Правда, Tata Steel сообщает, что переговоры все еще продолжаются.

Так или иначе, индийская группа заявляет, что больше не собирается покрывать потери своего британского подразделения. Во втором квартале 2020 г. индийский бизнес Tata Steel получил порядка 12 млрд рупий (160 млн долл.) прибыли, но группа в целом, включая европейское подразделение, завершило период с убытком в 46,1 млрд. рупий.

По мнению некоторых комментаторов, британское правительство с помощью Credit Suisse может разработать вариант выкупа Port Talbot и других металлургических активов у индийской группы.

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