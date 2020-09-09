Bank of America допускает задержку транша МВФ

Аналитики BofA Securities допускают возможные задержки по новым траншам Международного валютного фонда и новую эмиссию евробондов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на компанию.

Фото: saudi24news.com

Что прогнозируют аналитики

Аналитики дают рекомендацию Underweight (слабые перспективы) по еврооблигациям Украины, отдавая предпочтение ВВП-варрантам.

«Спрэды Украины торгуются близко к историческим средним уровням по сравнению с аналогами развивающихся стран. Однако мы обеспокоены тем, что облигации могут показывать более низкую динамику с учетом вероятных задержек поддержки МВФ и потенциального выпуска», – поясняют аналитики свою позицию.

Аналитики указывают, что Украина может сгенерировать серию негативных новостей из-за вероятной задержки предстоящего первого пересмотра программы сотрудничества с МВФ stand by, запланированного на этот месяц.

По их мнению, прогресс с МВФ , вероятно, потребует полной ясности по вопросу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) после недавнего постановления Конституционного суда и, в связи с задержкой пересмотра, принятия бюджета на 2021 год.

Она напомнили, что Украина недавно выкупила варранты и допустила возможность повторения такой операции, возможно, в «существенных» объемах. По мнению аналитиков BofA, для такого выкупа и для бюджетных целей может быть осуществлен еще один выпуск еврооблигаций на $1-1,5 млрд в дополнение к размещенном в конце июля на $2 млрд.

Когда ожидают транш МВФ