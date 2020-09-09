Morgan Stanley: быстрый рост экономики подпитывает инфляцию

Восстановления мировой экономики до того уровня, который был до наступления эпидемии covid-19, можно будет ожидать уже к началу следующего квартала, то есть на три месяца раньше, чем прогнозировали аналитики. Об этом заявили экономисты Morgan Stanley, пишет Reuters.

Фото: ukranews.com

Прогноз экономистов

В своей исследовательской записке специалисты банка отметили, что такое уравнение, как «вирус/экономика» с самых первых дней вспышки изменилось, и сейчас восстановление последней происходит все увереннее по мере того, как разные страны мира начали лучше справляться с пандемией.

Что касается состояния экономики номер один в мире — американской, — то Morgan Stanley обнадежил инвесторов, заявив, что ее восстановление произойдет даже быстрее, чем в других странах. Она достигнет уровня, существовавшего до наступления пандемии уже ко второму кварталу следующего года, а не к третьему кварталу.

Но у быстрого восстановления V-образной формы есть и побочный эффект. Так, на фоне беспрецедентных мер государственной налогово-бюджетной поддержки и возможных перебоев в торговле возможен рост инфляции.

Напомним

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что мировой ВВП упадет на 4,4% в 2020 году. Прогноз незначительно пересмотрен в сторону улучшения по сравнению с июнем, когда прогнозировалось падение мировой экономики на 4,6%.