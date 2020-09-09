Илон Маск потерял $16,3 млрд из-за падения акций Tesla
Падение произошло из-за невключения компании в расчет индекса S&P 500.
Капитал основателя технологических компаний Илона Маска сократился на $ 16,3 млрд после падения акций Tesla во вторник.
Это самый крупный однодневный спад в истории Bloomberg Billionaires Index. Маск сдвинулся на пятую строчку самых богатых людей мира, хотя еще на прошлой неделе занимал третью, пишет Bloomberg.
Сейчас состояние Илона Маска составляет $ 83,3 млрд. Котировки Tesla начали снижаться на прошлой неделе после того, как компания объявила о дополнительной эмиссии в $ 5 млрд, а акционер Baillie Gifford & Co сократил свою долю.
Обвал акций 8 августа произошел из-за того, что автокомпанию не включили в расчет индекса S&P 500 - фондового индекса, в корзину которого включены 505 публичных компаний с наибольшей капитализацией, которые торгуются на фондовых биржах США.
При этом сообщается, что потери понес и основатель Amazon Джеф Безос - он лишился $ 7,9 млрд во вторник. А вот китайский предприниматель Чжун Шаньшань, наоборот, за один день разбогател на $ 30 млрд благодаря своей компании по выработке бутилированной воды и напитков Nongfu Spring Co.
Напомним, что состояние президента США Дональда Трампа за последний год сократилось почти на $ 300 млн. Это самое сильное падение с 2015 года. Сейчас состояние американского президента оценивают в $ 2,7 млрд. С момента избрания Трампа президентом его активы упали на 10%. В начале каденции его состояние оценивали в 3 млрд.