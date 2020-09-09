Илон Маск потерял $16,3 млрд из-за падения акций Tesla

Падение произошло из-за невключения компании в расчет индекса S&P 500.

Илон Маск потерял $ 16,3 млрд из-за падения акций Tesla
Ілон Маск на презентації Tesla Model 3
Фото: focus.ua

Капитал основателя технологических компаний Илона Маска сократился на $ 16,3 млрд после падения акций Tesla во вторник.

Это самый крупный однодневный спад в истории Bloomberg Billionaires Index. Маск сдвинулся на пятую строчку самых богатых людей мира, хотя еще на прошлой неделе занимал третью, пишет Bloomberg.

Сейчас состояние Илона Маска составляет $ 83,3 млрд. Котировки Tesla начали снижаться на прошлой неделе после того, как компания объявила о дополнительной эмиссии в $ 5 млрд, а акционер Baillie Gifford & Co сократил свою долю.

Обвал акций 8 августа произошел из-за того, что автокомпанию не включили в расчет индекса S&P 500 - фондового индекса, в корзину которого включены 505 публичных компаний с наибольшей капитализацией, которые торгуются на фондовых биржах США.

При этом сообщается, что потери понес и основатель Amazon Джеф Безос - он лишился $ 7,9 млрд во вторник. А вот китайский предприниматель Чжун Шаньшань, наоборот, за один день разбогател на $ 30 млрд благодаря своей компании по выработке бутилированной воды и напитков Nongfu Spring Co.

Напомним, что состояние президента США Дональда Трампа за последний год сократилось почти на $ 300 млн. Это самое сильное падение с 2015 года. Сейчас состояние американского президента оценивают в $ 2,7 млрд. С момента избрания Трампа президентом его активы упали на 10%. В начале каденции его состояние оценивали в 3 млрд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Китайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с УкраинойКитайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с Украиной
Запорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынкеЗапорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынке
“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”
Суд избрал меру пресечения основателю B2B JewelryСуд избрал меру пресечения основателю B2B Jewelry
В суде за "Мотор Сич" Китай может выиграть у Украины 3,5 миллиарда долларовВ суде за "Мотор Сич" Китай может выиграть у Украины 3,5 миллиарда долларов
Блок рекламы


Похожие новости
Задолженность на газовом рынке достигла 100 млрд грнЗадолженность на газовом рынке достигла 100 млрд грн
Беларусь за август потеряла почти 16% золотовалютных резервовБеларусь за август потеряла почти 16% золотовалютных резервов
Баффет продал еще 100 миллионов акций Wells FargoБаффет продал еще 100 миллионов акций Wells Fargo
Международные резервы Украины в августе превысили $29 млрдМеждународные резервы Украины в августе превысили $29 млрд
Apple за день потеряла $ 180 миллиардов - это самое большое падение за всю историю СШАApple за день потеряла $ 180 миллиардов - это самое большое падение за всю историю США
Ryanair привлекла 400 миллионов евро от размещения акцийRyanair привлекла 400 миллионов евро от размещения акций
Налоговики собрали платежей на 52 млрд грн больше, чем ожидалиНалоговики собрали платежей на 52 млрд грн больше, чем ожидали
РоSSия запретила транзит продукции животноводства из Украины из-за чумы свинейРоSSия запретила транзит продукции животноводства из Украины из-за чумы свиней
В Раде предлагают урезать субсидии украинцам на 2 млрд грнВ Раде предлагают урезать субсидии украинцам на 2 млрд грн
Для восстановления экономики Франции необходимы 100 млрд евроДля восстановления экономики Франции необходимы 100 млрд евро
Последние новости
Подгружаем последние новости