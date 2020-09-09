Илон Маск потерял $ 16,3 млрд из-за падения акций Tesla

Капитал основателя технологических компаний Илона Маска сократился на $ 16,3 млрд после падения акций Tesla во вторник.

Это самый крупный однодневный спад в истории Bloomberg Billionaires Index. Маск сдвинулся на пятую строчку самых богатых людей мира, хотя еще на прошлой неделе занимал третью, пишет Bloomberg.

Сейчас состояние Илона Маска составляет $ 83,3 млрд. Котировки Tesla начали снижаться на прошлой неделе после того, как компания объявила о дополнительной эмиссии в $ 5 млрд, а акционер Baillie Gifford & Co сократил свою долю.

Обвал акций 8 августа произошел из-за того, что автокомпанию не включили в расчет индекса S&P 500 - фондового индекса, в корзину которого включены 505 публичных компаний с наибольшей капитализацией, которые торгуются на фондовых биржах США .

При этом сообщается, что потери понес и основатель Amazon Джеф Безос - он лишился $ 7,9 млрд во вторник. А вот китайский предприниматель Чжун Шаньшань, наоборот, за один день разбогател на $ 30 млрд благодаря своей компании по выработке бутилированной воды и напитков Nongfu Spring Co.