Больше всего денежных переводов украинцы получают из США — Приватбанк
С начала 2020 года международные переводы через сервисы Приватбанка получили уже 1,3 млн украинцев, что на 14% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в сообщении банка.
Откуда больше всего денежных переводов
По данным Приватбанка, доля которого по данным НБУ в общем объеме выплат денежных переводов в стране составляет 54%.
В 2020 больше всего денежных переводов украинцы получают из США — более 17% от общего объема переводов.
Вторым в рейтинге стран-доноров переводов остается Израиль (13,3%), на третьем месте со значительным ростом объемов переводов оказалась Италия (13%).
Также в пятерке стран-лидеров по отправке в Украину денежных переводов закрепились РоSSия (7,5%), Германия (5,6%) и Польша (5,1%).
Данные по итогам квартала
По итогам первого квартала 2020 года объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $2,9 млрд, в том числе за январь – $991 млн, за февраль – $994 млн и за март – $922 млн.