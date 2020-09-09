Больше всего денежных переводов украинцы получают из США — Приватбанк

С начала 2020 года международные переводы через сервисы Приватбанка получили уже 1,3 млн украинцев, что на 14% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в сообщении банка.

Больше всего денежных переводов украинцы получают из США — Приватбанк
Фото: psm7.com

Откуда больше всего денежных переводов

По данным Приватбанка, доля которого по данным НБУ в общем объеме выплат денежных переводов в стране составляет 54%.

В 2020 больше всего денежных переводов украинцы получают из США — более 17% от общего объема переводов.

Вторым в рейтинге стран-доноров переводов остается Израиль (13,3%), на третьем месте со значительным ростом объемов переводов оказалась Италия (13%).

Также в пятерке стран-лидеров по отправке в Украину денежных переводов закрепились РоSSия (7,5%), Германия (5,6%) и Польша (5,1%).

Данные по итогам квартала

По итогам первого квартала 2020 года объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $2,9 млрд, в том числе за январь – $991 млн, за февраль – $994 млн и за март – $922 млн.

Напомним

  • По данным НБУ, в целом за 2019 год трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд.
  • Национальный банк пересмотрел прогноз ожидаемого объема переводов от трудовых мигрантов в Украину в 2020 году, снизив его с $12,5 до $10 млрд.

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