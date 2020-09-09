Forbes назвал 400 богатейших американцев

Американский Forbes опубликовал новый рейтинг 400 богатейших людей США . Суммарное состояние участников рейтинга в этом году достигло $3,2 трлн — это на $240 млрд больше, чем в рейтинге прошлого года.

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Третий год подряд планка отсечения для попадания в список составила $2,1 млрд

Третий год подряд список возглавил гендиректор Amazon Джефф Безос, он же богатейший бизнесмен мира по версии Forbes. Его состояние в рейтинге зафиксировано на отметке $179 млрд (дата отсечения для рейтинга — 24 июля 2020 года). С тех пор оно еще увеличилось: до обвала фондовых рынков на прошлой неделе оно составляло около $210 млрд. Безос стал первым бизнесменом за время подсчетов Forbes, чей капитал превысил планку $200 млрд. По состоянию на 14:00 8 сентября, капитал Безоса оценивался в $193,5 млрд, следует из данных счетчика Forbes Real-Time. В сравнении с рейтингом прошлого года, состояние Безоса увеличилось на $65 млрд.

Второе место в рейтинге занял сооснователь Microsoft Билл Гейтс, состояние которого при составлении рейтинга оценили в $111 млрд. В первой пятерке расположились также гендиректор Facebook Марк Цукерберг ($85 млрд, сейчас $103,8 млрд), инвестор Уоррен Баффет ($73,5 млрд) и глава Oracle Ларри Эллисон ($72 млрд). В десятке также гендиректор Tesla Илон Маск ($68 млрд) и основатели Google — Ларри Пейдж ($67,5 млрд) и выходец из СССР Сергей Брин ($65,7 млрд). В топ-15 вошла бывшая жена Безоса Маккензи Скотт, которая после развода получила четверть доли мужа в компании: ее состояние оценивается в $57 млрд. 327-е место заняла известная телеведущая Опра Уинфри, ее состояние оценивается в $2,6 млрд.

В списке 18 новых лиц, а еще девять человек в него вернулись. Двое из прошлогоднего списка скончались, а 25 человек покинули рейтинг, поскольку их состояние упало ниже $2,1 млрд — у десяти это произошло из-за коронавируса. Среди новичков — Эрик Юань, основатель одного из главных интернет-сервисов эпохи пандемии, видеозвонков Zoom. Он занял 43-е место с капиталом $11 млрд. На 249-м месте оказался основатель стартапа по производству электрических грузовиков Nicola Тревор Милтон ($3,3 млрд). Как составляют рейтинг