Forbes назвал 400 богатейших американцев

Американский Forbes опубликовал новый рейтинг 400 богатейших людей США. Суммарное состояние участников рейтинга в этом году достигло $3,2 трлн — это на $240 млрд больше, чем в рейтинге прошлого года.
Фото: mind.ua
Третий год подряд планка отсечения для попадания в список составила $2,1 млрд
Рейтинг
Третий год подряд список возглавил гендиректор Amazon Джефф Безос, он же богатейший бизнесмен мира по версии Forbes. Его состояние в рейтинге зафиксировано на отметке $179 млрд (дата отсечения для рейтинга — 24 июля 2020 года). С тех пор оно еще увеличилось: до обвала фондовых рынков на прошлой неделе оно составляло около $210 млрд.
Безос стал первым бизнесменом за время подсчетов Forbes, чей капитал превысил планку $200 млрд. По состоянию на 14:00 8 сентября, капитал Безоса оценивался в $193,5 млрд, следует из данных счетчика Forbes Real-Time. В сравнении с рейтингом прошлого года, состояние Безоса увеличилось на $65 млрд.
Второе место в рейтинге занял сооснователь Microsoft Билл Гейтс, состояние которого при составлении рейтинга оценили в $111 млрд.
В первой пятерке расположились также гендиректор Facebook Марк Цукерберг ($85 млрд, сейчас $103,8 млрд), инвестор Уоррен Баффет ($73,5 млрд) и глава Oracle Ларри Эллисон ($72 млрд). В десятке также гендиректор Tesla Илон Маск ($68 млрд) и основатели Google — Ларри Пейдж ($67,5 млрд) и выходец из СССР Сергей Брин ($65,7 млрд).
В топ-15 вошла бывшая жена Безоса Маккензи Скотт, которая после развода получила четверть доли мужа в компании: ее состояние оценивается в $57 млрд. 327-е место заняла известная телеведущая Опра Уинфри, ее состояние оценивается в $2,6 млрд.
В списке 18 новых лиц, а еще девять человек в него вернулись. Двое из прошлогоднего списка скончались, а 25 человек покинули рейтинг, поскольку их состояние упало ниже $2,1 млрд — у десяти это произошло из-за коронавируса. Среди новичков — Эрик Юань, основатель одного из главных интернет-сервисов эпохи пандемии, видеозвонков Zoom. Он занял 43-е место с капиталом $11 млрд. На 249-м месте оказался основатель стартапа по производству электрических грузовиков Nicola Тревор Милтон ($3,3 млрд).
Как составляют рейтинг
Для составления рейтинга Forbes как общался с героями рейтинга и их ближним кругом, так и изучал доступные бумаги: отчеты для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), судебные документы, завещания и новости.
Учитывались все виды активов: доли в публичных и частных компаниях, недвижимость, яхты, самолеты, фермы и виноградники, ювелирные украшения, коллекции автомобилей и многое другое.
Ранее сообщалось
Экономические хозяева мира потеряли более $400 млрд. Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на новый отчет составителя списка богатств Hurun Research. Это означает, что во время этого кризиса «испарились» все заработки самых богатых людей мира за последние 2,5 года.
Украинский олигарх Ринат Ахметов за год потерял $3,6 миллиарда, вследствие чего опустился на 600 позиций в рейтинге Forbes.