Швейцария будет принимать налоговые платежи в криптовалюте

Швейцарский кантон Цуг, получивший в последние годы статус швейцарской Криптодолины, объявил, что с февраля 2021 года будет принимать налоговые платежи в криптовалютах Bitcoin или Ether. Об этом сообщает swissinfo.ch.

Швейцария будет принимать налоговые платежи в криптовалюте
Фото: epravda.com.ua

Швейцарские реалии

В столице кантона биткоин принимают в оплату государственных услуг еще с 2016 года, но пока криптовалютой можно оплачивать счета до 200 швейцарских франков/долларов.

Теперь же как компании, так и частные лица смогут использовать Bitcoin либо Ether для платежей на сумму до 100 000 швейцарских франков. По словам министра финансов кантона Хайнца Х. Теннлера, кантон не несет тем самым никаких рисков, поскольку с недавних пор в Швейцарии осуществляется свободная конвертация любых платежей, произведенных с помощью криптовалюты, в швейцарские франки.

Этот шаг сделает Цуг первым швейцарским кантоном, который будет принимать налоговые платежи в криптовалютах, однако не единственным сторонником оплаты товаров и услуг, а также бюджетных платежей с помощью нового платежного инструмента. Так, в городе Кьяссо на границе с Италией также уже принимают в оплату биткоины, а горный курорт Церматт в начале года заявил, что граждане города могут оплачивать целый ряд налогов при помощи криптовалюты Bitcoin без ограничения сумм.

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