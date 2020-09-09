Экспортеры обсудили с НБУ препятствия для получения доступного финансирования
Состоялась вторая встреча топ-менеджмента НБУ и профильных министерств с чиновниками и бизнесом. Основной темой диалога стало сотрудничество банковского сектора и экспортно ориентированных отраслей экономики – металлургической и машиностроительной. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
О чем шла речь
Первоочередной проблемой был определен вопрос кредитования реального бизнеса и поиск путей преодоления кризиса в сотрудничестве с предприятиями стратегических отраслей экономики.
Речь шла о разработке и внедрении оптимальных моделей кредитования для отраслевого экономического роста, в частности кредитования иностранного покупателя и под контракт, хеджирования экспортных рисков, повышения продаж за пределами страны и др.
Также представители крупнейших компаний-экспортеров озвучили не только необходимые законодательные инициативы и предложения по упрощению расчетов и способов финансирования, но и основные препятствия для получения доступного финансирования и роста объемов производства.
Следующая встреча в этом же составе состоится через месяц. На ней планируется систематизировать разработанные «дорожные карты» по преодолению насущных проблем отрасли для создания максимально эффективного плана.
Ранее сообщалось
- Экспорт товаров из Украины, по данным Государственной таможенной службы, за первые восемь месяцев 2020 составил $30,846 млрд, что на 7% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 12% — до $33,337 млрд. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне $ 2,491 млрд.
- По данным НБУ, постепенная активизация глобальной экономики привела к расширению спроса на мировых товарных рынках. Соответственно, выросли мировые цены на товары, которые преобладают в украинском экспорте.