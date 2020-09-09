Экспортеры обсудили с НБУ препятствия для получения доступного финансирования

Состоялась вторая встреча топ-менеджмента НБУ и профильных министерств с чиновниками и бизнесом. Основной темой диалога стало сотрудничество банковского сектора и экспортно ориентированных отраслей экономики – металлургической и машиностроительной. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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О чем шла речь

Первоочередной проблемой был определен вопрос кредитования реального бизнеса и поиск путей преодоления кризиса в сотрудничестве с предприятиями стратегических отраслей экономики.

Речь шла о разработке и внедрении оптимальных моделей кредитования для отраслевого экономического роста, в частности кредитования иностранного покупателя и под контракт, хеджирования экспортных рисков, повышения продаж за пределами страны и др.

Также представители крупнейших компаний-экспортеров озвучили не только необходимые законодательные инициативы и предложения по упрощению расчетов и способов финансирования, но и основные препятствия для получения доступного финансирования и роста объемов производства.

Следующая встреча в этом же составе состоится через месяц. На ней планируется систематизировать разработанные «дорожные карты» по преодолению насущных проблем отрасли для создания максимально эффективного плана.

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