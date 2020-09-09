В августе Китай увеличил производство алюминия

В августе Китай увеличил производство алюминия

В августе 2020 года Китай произвёл 3,19 млн. тонн первичного алюминия. Рост объёмов в годовом сопоставлении - 6,13%. Среднесуточное производство составляло 103 000 тонн - на 2 200 тонн больше, чем в июле, сообщает Shanghai Metals Market.

За январь-август 2020 года производство первичного алюминия в КНР составило 24,32 млн. тонн. Улучшение показателей к аналогичному периоду прошлого года - 3,19%. Потребление выросло на 3% до 24,56 млн. тонн.

По информации SMM, в конце августа на территории Китая было задействовано 37,62 млн. тонн алюминиевых мощностей из 42,48 млн. тонн существующих.

Как ожидается, в сентябре производство первичного алюминия в КНР составит 3,1 млн. тонн, что на 7,19% превысит показатели в годовом соотношении.


МинПром по материалам МеталлСервис

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