В августе Китай увеличил производство алюминия

В августе 2020 года Китай произвёл 3,19 млн. тонн первичного алюминия. Рост объёмов в годовом сопоставлении - 6,13%. Среднесуточное производство составляло 103 000 тонн - на 2 200 тонн больше, чем в июле, сообщает Shanghai Metals Market.



За январь-август 2020 года производство первичного алюминия в КНР составило 24,32 млн. тонн. Улучшение показателей к аналогичному периоду прошлого года - 3,19%. Потребление выросло на 3% до 24,56 млн. тонн.



По информации SMM, в конце августа на территории Китая было задействовано 37,62 млн. тонн алюминиевых мощностей из 42,48 млн. тонн существующих.



Как ожидается, в сентябре производство первичного алюминия в КНР составит 3,1 млн. тонн, что на 7,19% превысит показатели в годовом соотношении.