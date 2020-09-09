ВВП еврозоны во втором квартале упал на рекордные 11,8%

Из-за пандемии коронавируса ВВП еврозоны во втором квартале этого года упал на 11,8 проц по сравнению с первым кварталом, а ВВП ЕС -- на 11,4 проц. Это крупнейший спад экономики ЕС с 1995 г., когда в Евросоюзе началась публикация соответствующей статистики. Об этом говорят свежие откорректированные данные, опубликованные Евростатом.



По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. ВВП еврозоны и ВВП ЕС упал во втором квартале этого года соответственно на 14,7 проц и 13,9 проц, что также является самым крупным спадом с 1995 г. В первом квартале этого года снижение ВВП еврозоны и ЕС по сравнению с показателями четвертого квартала 2019 г. составило 3,7 проц и 3,3 проц. соответственно, а по сравнению с первым кварталом 2019 г. -- 3,2 проц и 2,7 проц.



Среди стран-членов ЕС наибольший спад во втором квартале этого года по сравнению с первым кварталом был отмечен в Испании : падение ВВП составило 18,5 проц. Наименьшее падение ВВП -- 4,5 проц -- было зафиксировано в Финляндии.



В марте этого года в Европе началась вспышка масштабной пандемии коронавируса, после чего страны-члены ЕС стали принимать достаточно серьезные меры по борьбе с этим заболеванием. По мере стабилизации эпидемиологической ситуации страны-члены ЕС с конца мая начали постепенно отменять некоторые ограничения и приступили к восстановлению работы и производства.