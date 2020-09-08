“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”
По результатам общего собрания акционеров ЧАО “Киевоблэнерго” название компании было изменено на ЧАО “ДТЭК Киевские региональные электросети”. Компания продолжит, как и прежде, выполнять функции оператора системы распределения электроэнергии.
Об этом
Как сообщается, переименование компании – это часть плана ДТЭК по трансформации “Киевоблэнерго” в современную сервисную компанию.
Отмечается, что “ДТЭК Киевские региональные электросети” продолжит и в дальнейшем выполнять функции оператора системы распределения электроэнергии (ОСР), среди которых: обеспечение населения качественным и надежным электроснабжением; управление системой распределения (распределительными пунктами, трансформаторными подстанциями, линиями электропередачи) присоединение объектов потребителей к сетям; ремонт электрических линий и подстанций; установка счетчиков электроэнергии и фиксирования их показаний; обслуживание клиентов по вопросам, связанным с электроснабжением.
Напомним, 24 мая 2019 года ЧАО "Киевоблэнерго" сообщило о получении энергетическим холдингом ДТЭК контроля над компанией. Руководство “Киевоблэнерго” во главе с Владимиром Чернявским было уволено.
Позднее генеральным директором ЧАО "Киевоблэнерго" был назначен Виталий Шайда. До этого он занимал должность операционного директора “ДТЭК Киевские Электросети”.
Также
В январе 2019 года операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК – "ДТЭК Нафтогаз" – стала собственником 24,99% акций ЧАО "Киевоблэнерго", ранее принадлежавших группе VS Energy International Ukraine (ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина"). В собственности VS Energy осталось 33,60788% акций ЧАО. Ранее, группа ДТЭК завершила сделку по приобретению 68,2949% акций АО “Одессаоблэнерго” и 93,9978% ЧАО “Киевоблэнерго”. 27 мая 2019 года решением общего собрания акционеров ЧАО “Киевоблэнерго” членами Наблюдательного совета ЧАО “Киевоблэнерго” были назначены Гелюх И.Н., Поволоцкий А.В., Андреева А.А.
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