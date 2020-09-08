“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”

&ldquo;Киевоблэнерго&rdquo; переименовалось в &ldquo;ДТЭК Киевские региональные электросети&rdquo;

По результатам общего собрания акционеров ЧАО “Киевоблэнерго” название компании было изменено на ЧАО “ДТЭК Киевские региональные электросети”. Компания продолжит, как и прежде, выполнять функции оператора системы распределения электроэнергии.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ЧАО “Киевоблэнерго” (ЧАО “ДТЭК Киевские региональные электросети”).

Как сообщается, переименование компании – это часть плана ДТЭК по трансформации “Киевоблэнерго” в современную сервисную компанию.

Отмечается, что “ДТЭК Киевские региональные электросети” продолжит и в дальнейшем выполнять функции оператора системы распределения электроэнергии (ОСР), среди которых: обеспечение населения качественным и надежным электроснабжением; управление системой распределения (распределительными пунктами, трансформаторными подстанциями, линиями электропередачи) присоединение объектов потребителей к сетям; ремонт электрических линий и подстанций; установка счетчиков электроэнергии и фиксирования их показаний; обслуживание клиентов по вопросам, связанным с электроснабжением.

Напомним, 24 мая 2019 года ЧАО "Киевоблэнерго" сообщило о получении энергетическим холдингом ДТЭК контроля над компанией. Руководство “Киевоблэнерго” во главе с Владимиром Чернявским было уволено.

Позднее генеральным директором ЧАО "Киевоблэнерго" был назначен Виталий Шайда. До этого он занимал должность операционного директора “ДТЭК Киевские Электросети”.

Также KV писала, что 25 апреля 2019 года Антимонопольный комитет Украины разрешил компании ООО “ДТЭК Нафтогаз”, конечным бенефициаром которой является Ринат Ахметов, приобрести у “VS Energy” акции “Киевоблэнерго” в размере, обеспечивающем контроль более 50% предприятия. В конце мая 2019 года ЧАО "Киевоблэнерго" сообщило о получении энергетическим холдингом ДТЭК контроля над компанией.

В январе 2019 года операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК – "ДТЭК Нафтогаз" – стала собственником 24,99% акций ЧАО "Киевоблэнерго", ранее принадлежавших группе VS Energy International Ukraine (ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина"). В собственности VS Energy осталось 33,60788% акций ЧАО. Ранее, группа ДТЭК завершила сделку по приобретению 68,2949% акций АО “Одессаоблэнерго” и 93,9978% ЧАО “Киевоблэнерго”.  27 мая 2019 года решением общего собрания акционеров ЧАО “Киевоблэнерго” членами Наблюдательного совета ЧАО “Киевоблэнерго” были назначены Гелюх И.Н., Поволоцкий А.В., Андреева А.А.

Фото: censor.net


Игорь Бровко, КиевВласть

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